180 Masten auf einer Strecke von 65 Kilometern in Nordhessen: In Ludwigsau-Rohrbach hat der Bau einer Höchstspannungs-Stromtrasse begonnen. Das Projekt ist umstritten.

Obwohl auf niedersächsischer Seite teilweise noch die Verfahren laufen, hat in Hessen am Mittwoch bereits der Bau einer umstrittenen Höchstspannungsleitung begonnen. 65 Kilometer der eines Tages rund 230 Kilometer langen Stromtrasse von Wahle bei Braunschweig nach Ludwigsau-Mecklar im Kreis Hersfeld-Rotenburg verlaufen in Hessen.

Bild © Grafik: hessenschau.de

Im Ludwigsauer Ortsteil Rohrbach wurde mit dem Bau des ersten von eines Tages 180 Strommasten in Hessen begonnen. Bis 2020 soll der Abschnitt fertig sein, die gesamte 380.000-Volt-Leitung soll Ende 2021 in Betrieb gehen und beispielsweise an den Küsten produzierten Strom in Richtung Süden transportieren. Allerdings liegt für zwei der niedersächsischen Teilstücke derzeit noch kein Baurecht vor. Der dritte Abschnitt wird bereits seit März gebaut.

Größtes Projekt dieser Art in Deutschland

Das Regierungspräsidium Kassel hatte im Februar den Bau des hessischen Abschnittes genehmigt. Ein Sprecher des Netzbetreibers Tennet sagte zu hessenschau.de, dass etwa alle 400 Meter ein Mast gebaut wird. Zudem sei das Projekt effizient, "auf 60 Prozent der Strecke nehmen wir auch noch andere Stromleitungen mit", etwa die schon vorhandene Bahnstromleitung. Das Unternehmen verweist zudem auf Kompensationsmaßnahmen für die Umwelt, etwa 750 geplante Nistkästen für Singvögel, Eulen und Fledermäuse oder Blühstreifen für Feldlerchen.

Tennet zufolge ist die gesamte Leitung das derzeit größte im Bau befindliche Stromleitungsprojekt in Deutschland. Der Bau der Höchstspannungsleitung ist umstritten, Kritiker äußern Bedenken wegen Elektrosmog und einer Verschandelung der Landschaft durch die Masten. Auch in Hessen hatten Bürgerinitiativen immer wieder gegen die oberirdische Leitung protestiert.