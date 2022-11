Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) muss sparen.

Die Synode hat am Freitag auf ihrer Herbsttagung in Offenbach beschlossen, ab 2030 allein in den Bereichen Bildung, Verkündigung, Seelsorge und Ökumene jährlich 7,8 Millionen Euro einzusparen. Wie genau, blieb offen. Konkrete Einzelmaßnahmen würden zunächst in den Ausschüssen beraten, berichtete die EKHN. Auf der Frühjahrssynode im April 2023 soll darüber abgestimmt werden. EKHN-Präsident Jung bekräftigte die Notwendigkeit tiefgreifender Reformen wegen zurückgehender Mitgliederzahlen.