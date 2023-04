Bahnreisende müssen sich am Freitag wieder auf massive Behinderungen einstellen. Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen.

Der Warnstreik, zu dem die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) im laufenden Tarifstreit aufgerufen hat, soll mehrere Stunden gehen. Zwischen 3.00 Uhr am Freitagmorgen und 11.00 Uhr am Vormittag sollen die Beschäftigten in sämtlichen Bahnbetrieben, in denen verhandelt wird, die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft am Mittwoch mitteilte.

"Wir setzen ein deutliches Zeichen, dass wir nicht die Fahrgäste sondern die Unternehmen treffen wollen, indem wir diesmal zu einem zeitlich befristeten Warnstreik in den frühen Morgenstunden aufrufen", teilte EVG-Vorstandsmitglied Cosima Ingenschay mit.

Fernverkehr könnte den ganzen Tag zum Erliegen kommen

In Hessen müssen sich Bahnreisende und Pendler also darauf einstellen, dass zumindest bis zum Mittag kein Zug mehr fährt. Aber auch danach dürfte es noch zu Verzögerungen oder Ausfällen kommen. Insbesondere der Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) könnte den ganzen Tag über weitgehend zum Erliegen kommen, weil die Züge bereits am Morgen nicht auf die Strecke gebracht werden können.

"Im RMV-Gebiet ist mit erheblichen Beeinträchtigungen bei den Regional- und S-Bahn-Linien zu rechnen", teilte der Verbund am Mittwoch auf seiner Internetseite mit. Auch der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) rechnet mit Ausfällen von Regionalzügen und RegioTrams.

Dabei streiken in Hessen nicht alle Bahnbetriebe: Die Hessische Landesbahn (HLB) etwa teilte auf hr-Anfrage mit, dass sich deren Mitarbeitende nicht am Streik beteiligten. "Wenn jedoch DB-Mitarbeiter an Stellwerken und in Betriebsleitzentralen streiken, müssen unsere Züge ebenfalls stehen bleiben, da wir deren Infrastruktur nutzen", erklärte eine HLB-Sprecherin.

Genauso ist es mit den Verkehrsunternehmen Cantus - mit Sitz in Kassel - und Vlexx, das seine Züge zwischen Frankfurt und Rheinland-Pfalz pendeln lässt. Beide Unternehmen werden zwar nicht bestreikt, aber gehen davon aus, dass sie ebenfalls ihren Betrieb einstellen müssen, sofern Stellwerke nicht besetzt sind.

Die Deutsche Bahn teilte mit, dass nach Ende des Streiks um 11 Uhr im Regional- und S-Bahnverkehr zeitnah wieder so viele Verbindungen wie möglich angeboten werden sollen. Hier könne es im Laufe des Nachmittags noch zu Beeinträchtigungen kommen. Im Fernverkehr seien Auswirkungen noch bis in die frühen Abendstunden möglich. Reisende sollen ihre Fahrten am Freitag entweder vorverlegen oder die Reise später antreten.

Keine Einigung im Tarifstreit - EVG bewertet Angebot als Provokation

Noch sind sich Bahn und EVG nicht einig. Die Gewerkschaft fordert bei einer Laufzeit von einem Jahr mindestens 650 Euro mehr im Monat - oder zwölf Prozent mehr bei den oberen Einkommen.

Stillstand in Kassel beim letzten Streik im März. Bild © hr

Die DB zeigte sich zuletzt offen, den Schlichtervorschlag bei den Verhandlungen für den öffentlichen Dienst als Grundlage für die eigenen Gespräche zu übernehmen. Dieser sieht zunächst steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von 3.000 Euro in mehreren Stufen vor. Ab März 2024 soll es dann einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie anschließend ein Lohnplus von 5,5 Prozent geben. Wird dabei keine Erhöhung um 340 Euro erreicht, soll der betreffende Erhöhungsbetrag auf diese Summe gesetzt werden. Die EVG bewertete den Vorstoß als Provokation.

Derzeit verhandelt die Gewerkschaft in zweiter Runde nach und nach mit den rund 50 Bahnunternehmen. Mit der Deutschen Bahn ist das nächste Treffen für die kommende Woche angesetzt. Bei dem Konzern betreffen die Tarifverhandlungen gut 180.000 der etwa 230.000 Beschäftigten.

