Die Bauern in Hessen beklagen eine massive Verteuerung von Saatgut, Dünger und Diesel seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Die Folgen dürften die Verbraucher im Supermarkt spüren.

Landwirte beklagen Krise wegen Folgen des Ukraine-Kriegs

Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine betreffen auch die Bauern in Hessen - und das wird Folgen für die Verbraucher haben. Große Agrarhändler und der Hessische Bauernverband (HBV) rechnen mit steigenden Preisen.

Die Bürgerinnen und Bürger müssten sich darauf einstellen, für Lebensmittel alsbald tiefer in Tasche greifen zu müssen. "Darauf wird es sicher hinauslaufen. Zur Höhe kann ich aber keine Prognose abgeben", sagte HBV-Sprecher Bernd Weber dem hr auf Anfrage.

20 bis 40 Prozent Mehrkosten

In Norddeutschland wagt der Bauernverband eine grobe Prognose. Der Verbandsvizepräsident von Schleswig-Holstein, Klaus-Peter Lucht, sagte am Freitag der Bild-Zeitung: "Der Preis von Brot könnte sich verdoppeln - auf bis zu zehn Euro." Grund dafür sei der zuletzt deutlich gestiegene Weizenpreis. Lucht betonte, er rechne mit einem Anstieg der Lebensmittelpreise um durchschnittlich 20 bis 40 Prozent.

Einige Produkte könnten sogar dauerhaft nicht mehr verfügbar sein, sagte Lucht und nannte als Beispiele Sonnenblumen- und Rapsöl sowie Aprikosen-Marmelade. Diese Lebensmittel stammten vorwiegend aus der Ukraine.

Lücken in Regalen

Tatsächlich zeigen sich im Lebensmitteleinzelhandel zuweilen ungewohnte Lücken in den Regalen. Mehl, Sonnenblumenöl und Nudeln sind derzeit bei Menschen, die sich für womöglich schlechte Zeiten eindecken wollen, heißbegehrt.

Die Regal-Lücken in deutschen Supermärkten kommen unter anderem dadurch zustande, dass Russland und die Ukraine zu den wichtigsten Exporteuren von Weizen, Mais und Ölsaaten wie Raps auf dem Weltmarkt gehören.

Händler: Kein Grund zur Panik!

Der Handelsverband Hessen appelliert an die Verbraucher, nur in haushaltsüblichen Mengen einzukaufen. "In der aktuellen Situation ist es wichtig, dass Kundinnen und Kunden nicht in Panik verfallen und keine sogenannten Hamstereinkäufe wie in der Corona-Pandemie tätigen", heißt es in einer Mitteilung.

Deutschlands größter Agrarhändler Baywa geht zwar von steigenden Lebensmittelpreisen, nicht aber von einer Nahrungsmittelknappheit in Europa aus. Es gebe keinen Grund, sich davor zu fürchten, sagte Baywa-Vorstandschef Klaus Josef Lutz: "Das ist einfach Unsinn!"

Enormer Kostendruck für die Bauern

Die Landwirte ihrerseits sind ebenfalls einem deutlich gestiegenen Kostendruck ausgesetzt. Egal ob Strom, Diesel, Dünger oder Futtermittel - alles ist teurer geworden, wie der Hessische Bauernverband berichtet. Dieselpreise: etwa verdoppelt. Futtermittel: ebenfalls verdoppelt. Die Kosten für einige Düngersorten haben sich verdreifacht und mehr, wie der Hessische Bauernverband berichtet.

Landwirt Stefan Schneider bei der Arbeit. Bild © picture-alliance/dpa

Die angespannte Lage bereitet den Bauern in Hessen große Sorgen, wie Stefan Schneider beobachtet. Er ist Landwirt in Künzell (Fulda) und weiß als Vizepräsident des Bauernverbands um die Stimmung in der Branche. "Jeder Betrieb trägt gerade ein großes Risiko. Niemand weiß, wie sich die Preise entwickeln." Die Liquidität vieler Betriebe sei gefährdet. Denn die Landwirte hätten bis zu den Ernte-Erlösen hohe Vorleistungen und Investitionen zu tragen.

Nicht nur er verspüre in diesen Krisenwochen daher eine "gewisse Unruhe", gesteht Schneider. Er hofft, dass sich die Betriebsmittelkosten in absehbarer Zeit auf einem verträglichen Niveau einpendeln. "Aber solange der Krieg in der Ukraine tobt, sehe ich da wenig Chancen."