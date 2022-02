Fabriken in Container-Bauweise Biontech baut in Marburg Impfstofffabriken für Afrika

Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech will Impfstoff in Afrika produzieren - in vorgefertigten Fabriken. Die voll ausgestatteten Container dafür lässt Biontech in seinem Werk in Marburg bauen. Es gibt aber auch Kritik an den Plänen.

Audiobeitrag Audio Biontech will Impfstoffproduktion in Afrika aufbauen Audio Ein Container für mobile Impfstoffprodutkion von Biontech. Bild © SWR Ende des Audiobeitrags

Hochrangiger Besuch in den Marburger Behringwerken - dort, wo Biontech seit fast einem Jahr Corona-Impfstoff produziert, fuhren am Mittwochvormittag die Präsidenten mehrerer afrikanischer Staaten vor. Außerdem kamen der Präsident der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, und die Bundesentwicklungshilfeministerin Svenja Schulze (SPD). Biontech-Chef Ugur Sahin präsentierte ihnen graue Stahlcontainer mit ganz viel Hightech darin - sogenannte Biontainer, in denen das Mainzer Unternehmen demnächst in Afrika Impfstoff herstellen will.

Je zwölf Überseecontainer bilden einen "Biontainer" und damit das Herzstück einer vorgefertigten Impfstofffabrik. Dort lasse sich, so Sahin, in absolut keim- und staubfreier Umgebung der mRNA-Impfstoff herstellen, den Biontech mit seinem US-Partner Pfizer entwickelt hat.

Geht es nach Sahin, dann könnte Biontech noch in diesem Jahr die erste Produktionsanlage in Afrika aufbauen und rund ein Jahr später, also Ende 2023, mit der Produktion starten. Aber es gibt noch viele offene Fragen.

Mit einigen Staaten im Gespräch

Noch ist nicht klar, wo die erste Anlage entstehen soll. Man sei mit Ruanda, Senegal und Südafrika im Gespräch, berichtete das Unternehmen. Ruandas Staatspräsident Paul Kagame und Senegals Staatschef Macky Sall bekundeten in Marburg auch ihr Interesse. Kagame wurde in einer Presseerklärung von Biontech mit den Worten zitiert, er freue sich darauf, in naher Zukunft zusammen mit Biontech und anderen Partnern mRNA-Impfstoff herzustellen.

Aber es sind noch technische Hürden zu überspringen. Die Produktionscontainer lassen sich zwar in Marburg vorfertigen. Auch will Biontech zunächst das gesamte Produktionsteam nach Afrika schicken. Aber auch die Partnerländer dort müssen viel vorbereiten: Sie müssen zunächst Produktionshallen mit Strom- und Wasserversorgung errichten. In diesen Hallen sollen dann die Container-Anlagen aufgestellt werden.

Betrieb in Marburg könnte wachsen

Zudem müssen die Behörden vor Ort in der Lage sein, eine solche Impfstoffproduktion zu genehmigen und zu überwachen - eine Voraussetzung, die laut Biontech derzeit wohl am ehesten in Senegal gegeben ist. Schließlich muss das Vakzin abgefüllt und vertrieben werden. Das könnte ein Partnerunternehmen in Afrika übernehmen. Feste Vertragspartner gibt es laut Biontech aber noch nicht.

Für den Biontech-Standort Marburg sind diese Pläne in jedem Fall eine gute Nachricht, denn dort sollen neben dem Corona-Impfstoff dann auch die "Biontainer" gefertigt werden. Derzeit arbeiten laut Biontech rund 500 Beschäftigte in der mittelhessischen Stadt. Es könnten dann mehr werden.

Kritik von NGOs und Linken

Kritik an den Biontech-Plänen gibt es dennoch. Mehrere Nicht-Regierungsorganisationen, darunter One und Amnesty International, kritisieren, dass Biontech nicht seine Patente und Lizenzen freigebe. In diesem Fall könnten nämlich afrikanische Unternehmen in Eigenregie den Impfstoff produzieren - wie es etwa in einem Technologie-Zentrum in Südafrika geplant ist. Dann bräuchte Biontech nicht eigene Fabriken in Afrika zu errichten.

Auch die Linke im Landtag übte Kritik an den Plänen: Es hätte längst einen Technologietransfer vom Norden in den globalen Süden geben müssen, sagte Frationsvorsitzender Jan Schalauske. Beim Kampf gegen die Pandemie sei es ein Hindernis, wenn ein Unternehmen allein auf seine Profitraten schaue. "Mit einer Patentfreigabe hätten sich schon im vergangenen Jahr viele Länder auf den Weg machen können, um eigene Produktionslinien auf den Weg zu bringen", so Schalauske. Impfstoffe müssten ein allen zugängliches Allgemeingut sein.