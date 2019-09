Schüler und Berufspendler werden am Freitag in vielen hessischen Orten nicht mit dem Bus fahren können. Die Gewerkschaft Verdi kündigte Streiks bei privaten Busunternehmen an. Welche Städte und Landkreise besonders betroffen sind.

"Dieser Bus fällt wegen eines Warnstreiks aus!" Auf solche Meldungen müssen sich am Freitag - dem letzten Tag vor den Herbstferien - in Hessen viele Schüler und Berufspendler einstellen. Die Gewerkschaft Verdi rief am Donnerstag Fahrer von privaten Busunternehmen zu Arbeitsniederlegungen auf.

Hessenweit drohen im Linienbusverkehr ab Freitagfrüh den ganzen Tag über Ausfälle und Verspätungen. Verdi will ab dem Morgen vor allem die Busdepots bestreiken.

Die genauen hessenweiten Auswirkungen waren bis Donnerstagnachmittag nicht bekannt. Die voraussichtlichen Auswirkungen des Busfahrer-Streiks nach Regionen.

Rhein-Main-Gebiet

In Offenbach steht am Freitag voraussichtlich der komplette Linienbusverkehr still, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte . "Betroffen sind alle neun Stadtbuslinien (101 bis 108 und 120) der Offenbacher Verkehrs-Betriebe (OVB) sowie auch der Schülerverkehr. Die Einrichtung eines Notfahrplans mit Ersatzverkehren wird voraussichtlich nicht möglich sein."

Ausfälle und Verspätungen gibt es nach Angaben der Gewerkschaft Verdi unter anderem auch in Frankfurt, Hanau, Bad Vilbel, dem Main-Kinzig-Kreis, dem Hochtaunuskreis und dem Kreis Offenbach. Hier sind Fahrer folgender privater Busunternehmen zum Streik aufgerufen: MainMobil, ICB, HSB/HFG, KWG Gelnhausen, Viabus, Sippel, Alpina, Stadtverkehr Maintal und DB Regio Bus.

Mittelhessen

Busse im Stadtverkehr Marburg sollen ebenso bestreikt werden wie Busse des Unternehmens MitBus in Gießen. Im Wetteraukreis wollen Fahrer von DB Regio Bus die Arbeit niederlegen. Im Bereich Altenstadt/Büdingen komme es zu Einschränkungen auf mehreren Linien, teilte der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mit.

Osthessen

In Fulda sind Busfahrer der Unternehmen VGF und Rhönenergie zum Streik aufgerufen.

Südhessen

Fahrer der HEAGmobilo sind ebenfalls zu Warnstreiks aufgerufen. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte , entfallen am Freitag alle Stadtbuslinien in Darmstadt und einzelne Buslinien im Landkreis Darmstadt-Dieburg, im Landkreis Groß-Gerau und im Landkreis Bergstraße. "Betroffen sind vor allem die Buslinien im HEAG Verkehrskonzern." In Griesheim und Weiterstadt streiken zudem die Fahrer von DB Regio Bus Mitte.

Nordhessen

Welche Auswirkungen der Busfahrer-Streik im Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) haben wird, war bis Donnerstagnachmittag nicht bekannt.

Mehr Urlaub und mehr Geld gefordert

Hintergrund für den Streik ist der Tarifkonflikt der privaten Busunternehmen in Hessen. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die rund 4.400 Busfahrer fünf Tage mehr Urlaub. Außerdem soll das Grundgehalt von 13,50 Euro pro Stunde auf 16,60 Euro angehoben werden.

Die Arbeitgeber reagierten mit Unverständnis auf die Streikankündigung. Man wolle ebenfalls die Rahmenbedingungen für Fahrerinnen und Fahrer im ÖPNV verbessern, hieß es am Donnerstag vom Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO).

Verdi habe bisher jedoch lediglich ein Paket präsentiert "mit unrealistischen Maximalforderungen, die keine Basis für ernstzunehmende Verhandlungsgespräche sein können". Wenn nun für Tariferhöhungen über das übliche Maß hinaus gestreikt werde, gerieten Busunternehmen in finanzielle Schieflage.

Sendung: hr-iNFO, 26.09.2019, 16.00 Uhr