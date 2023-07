Fahrerstreik in Gräfenhausen hält an

Der Streik osteuropäischer Lastwagenfahrer auf der Raststätte Gräfenhausen (Darmstadt-Dieburg) ist auch am Samstag fortgesetzt worden.

Die Zahl der um ihren ausstehenden Lohn Streikenden ist mittlerweile auf 61 angestiegen. In mehreren Fällen ist nach Angaben eines Sprechers der europäischen Transportarbeitergewerkschaft inzwischen eine Einigung erzielt worden. Die Fahrer hätten aber angekündigt, so lange zu bleiben, bis alle bezahlt seien. Schon im März hatten sich in Gräfenhau- sen streikende Lkw-Fahrer versammelt.