Seit vier Wochen gilt in Darmstadt Hessens erstes Dieselfahrverbot für bessere Luft in der Innenstadt. Doch nicht alle Diesel-Fahrer halten sich daran – so wenig wie an das Tempolimit.

Doppelt falsch: Mehrere hundert Fahrer wurden wegen zu hohen Tempos an Stellen geblitzt, an denen sie eigentlich gar nicht sein durften. Das teilte die Stadt Darmstadt mit. Sie hat einen 640 Meter langen Abschnitt der Hügelstraße und 330 Meter der Heinrichstraße wegen zu hoher Stickoxidbelastungen für viele Diesel und alte Benziner gesperrt. In der 30er-Zone wurde ein Blitzer aufgestellt.

"Bei bisher 5.500 ausgewerteten Geschwindigkeitsverstößen in der Hügelstraße wurden auch 486 Verstöße gegen die Fahrverbote hinsichtlich der Schadstoffklasse festgestellt und geahndet", teilte die Stadt Darmstadt mit.

Bilanz zum Ende des Jahres

Für die beiden Hauptverkehrsstraßen in der Innenstadt gelten seit 1.Juni Verkehrsbeschränkungen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die schwarz-grüne Landesregierung hatten sich darauf geeinigt, eine vorübergehende Sperrung für Dieselfahrzeuge bis Euronorm 5 und für Benziner bis Euronorm 2 umzusetzen. Gegen Ende des Jahres soll geprüft werden, ob sich die Luftqualität in der Innenstadt verbessert hat.