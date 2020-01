Bierliebhaber aufgepasst: Fassbier wird in diesem Jahr für Kneipen und Restaurants oftmals teurer. Die Radeberger Gruppe und andere Brauereien wollen ihre Preise anheben. Bei Dosenbier gibt es hingegen Entwarnung.

Der führende deutsche Bierhersteller, die Radeberger Gruppe, erhöht Anfang März den Fassbierpreis für den Großteil seiner Produkte. Davon ausgenommen seien vor allem die Kölsch-Fassbiere und Fassbier der Marke Stuttgarter Hofbräu, sagte eine Sprecherin der Radeberger Gruppe, die ihren Sitz in Frankfurt hat.

Zu Radeberger gehören mehr als 40 Biermarken

Zur Höhe der geplanten Preisanhebungen für die Gastronomie machte das Unternehmen noch keine Angaben. Zur Radeberger Gruppe gehören mehr als 40 Biermarken in Deutschland. Bei den Erhöhungen handelt es sich um Abgabepreise der Brauereien an Getränkefachgroßhandlungen, Gastronomie oder den Handel. Ob und in welchem Umfang das auf die Verbraucherpreise durchschlägt, ist noch nicht klar.

Die Radeberger Gruppe hebt außerdem für einen kleineren Teil ihrer Flaschenbiere die Abgabepreise an, darunter Schöfferhofer Weizen, Berliner Pilsner und Ur-Krostitzer. Das Unternehmen begründete die Preiserhöhungen mit stetigen Kostensteigerungen, die nun nicht mehr intern kompensiert werden könnten.

Fassbier-Preiserhöhung auch bei Krombacher

Dabei wird unter anderem auf höhere Logistik-, Energie- und Verpackungskosten sowie Investitionen in das Mehrwegsystem und Tariferhöhungen verwiesen. Die zum Oetker-Konzern gehörende Radeberger Gruppe hatte zuletzt vor rund zwei Jahren im Bereich Flaschenbier die Preise erhöht.

Die Privatbrauerei Krombacher hebt ebenfalls ihre Fassbierpreise im neuen Jahr an, wie ein Unternehmenssprecher sagte. Krombacher ist laut einem Ranking des Branchenmagazins "Inside" die meistgetrunkene Biermarke in Deutschland. Die Privatbrauerei Veltins erwägt ebenfalls, den Fassbierpreis angesichts von Kostensteigerungen im neuen Jahr anzuheben. "Wir denken darüber nach", sagte ein Sprecher.

Aldi ist Dosen-Großabnehmer

Nach Einschätzung von "Inside" wird der Preisabstand zwischen Fassbier und Flaschenbier im neuen Jahr weiter zunehmen. Dass Fassbier zumeist deutlich teurer sei als Flaschenbier, sei für die Gastronomie nicht unbedingt hilfreich, sagte Herausgeber Niklas Other. Er geht davon aus, dass weitere Brauer den Fassbierpreis erhöhen.

Zumindest bei Dosenbier scheint es Entwarnung zu geben: Krombacher hat noch im alten Jahr eine angekündigte Preiserhöhung für Dosenbier nach kurzer Zeit wieder zurückgenommen, wie der Sprecher des Unternehmens bestätigte. Krombacher gilt als die größte deutsche Dosenbiermarke. Dosen-Großabnehmer ist der Discounter Aldi.