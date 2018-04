Beim deutschen SunExpress-Ableger in Frankfurt wird es auch in Zukunft keinen Betriebsrat geben.

Mitarbeiterinteressen? Die können beim Ferienflieger SunExpress auch im persönlichen Gespräch geklärt werden. Einen Betriebsrat hält das Unternehmen für verzichtbar - das Frankfurter Arbeitsgericht sieht es genauso.

Beim Ferienflieger SunExpress Deutschland können Arbeitnehmervertreter vorerst keinen Betriebsrat wählen. Das Unternehmen hatte mit einer einstweiligen Verfügung gegen eine Personalvertretung Erfolg am Frankfurter Arbeitsgericht, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Die Pilotengewerkschaft VC Cockpit und die Flugbegleitervertretung UFO wollen einen Betriebsrat beim deutschen SunExpress-Ableger in Frankfurt etablieren und hatten bereits einen Wahlvorstand bestimmt. Die Airline, eine Tochter der in Antalya sitzenden SunExpress, die zu gleichen Teilen Turkish Airlines und Lufthansa gehört, hatte sich dagegen gewehrt.

Kein Tarifvertrag, kein Betriebsrat

Die Fluggesellschaft sah den Weg der Gewerkschaften als unrechtmäßig an, da laut Betriebsverfassungsgesetz für das fliegende Personal zunächst ein Tarifvertrag abgeschlossen werden müsse, der eine Personalvertretung regelt. Einen Tarifvertrag lehnt die Airline ab. Die Interessen und Probleme der Angestellten, so die Linie von SunExpress , könnten am besten in Mitarbeitergesprächen und Umfragen erörtert werden.

Das Frankfurter Arbeitsgericht gab der Sicht nun Recht. Es fehle eine gesetzliche Grundlage für eine Betriebsratswahl, da der Flugbetrieb nicht dem Betriebsverfassungsgesetz unterliege, hieß es in der Begründung. Die Wahl eines Betriebsrats ohne Tarifvertrag sei nichtig. Gegen die Entscheidung können die Gewerkschaften Beschwerde beim hessischen Landesarbeitsgericht einlegen.

