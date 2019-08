Wegen einer qualmenden Bremse an einem ICE ist der Fernbahnhof am Flughafen am Dienstagmorgen für rund eine halbe Stunde gesperrt worden.

Der Fernverkehr wurde über den Regionalbahnhof am Frankfurter Flughafen umgeleitet, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Offenbar hatte eine angezogene Handbremse den Rauch verursacht.