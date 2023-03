Schnellste Finanzämter in Berlin

Schnellste Finanzämter in Berlin Knapp 50 Tage bis Steuerbescheid

Die hessischen Finanzämter haben im Jahr 2022 nach einer Untersuchung durchschnittlich fast 50 Tage für die abschließende Bearbeitung einer Steuererklärung benötigt.

Damit lagen sie im Ländervergleich auf Platz acht, wie der Bund der Steuerzahler Hessen am Montag mitteilte. Am schnellsten arbeiteten die Finanzämter in Berlin, die im Schnitt 40 Tage brauchten.