Die Bundesregierung will dem Zoll mehr Befugnisse bei der Überwachung von Handys und PCs mutmaßlicher Betrüger geben - nun fordert Finanzminister Schäfer (CDU) gleiche Rechte für Steuerfahnder.

Was für den Zoll gelte, müsse auch der Steuerfahndung möglich sein, sagte Schäfer am Donnerstag in Wiesbaden. Der Staat müsse in besonders schweren Fällen Steuerhinterzieher auch überwachen dürfen. Hessen hatte bereits 2017 über den Bundesrat versucht, die Befugnisse der Steuerfahnder zu erweitern. Damals hatte der Bundestag nicht zugestimmt.