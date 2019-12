Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo will über den Jahreswechsel die Lufthansa-Tochter Germanwings bestreiken. Die Lufthansa-Kernmarke werde fürs Erste verschont.

Aufatmen bei vielen Lufthansa-Passagieren: Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat wegen des Tarifstreits mit dem Konzern zwar zeitnahe Streiks angekündigt. Diese sollen aber zunächst nur die Lufthansa-Tochter Germanwings betreffen. Der Ausstand bei Germanwings solle vom 30. Dezember, 0 Uhr, bis zum 1. Januar, 24 Uhr, dauern, kündigte der stellvertretende Ufo-Vorsitzende Daniel Flohr am Freitag auf dem YouTube-Kanal der Gewerkschaft an.

Ufo: Kein Flug von Frankfurt betroffen

Damit sind Reisende, die vom Frankfurter Flughafen in den Urlaub aufbrechen, außen vor. Am größten deutschen Airport sei kein Flug von dem Streik betroffen, sagte Ufo-Sprecher Nicoley Baublies dem hr. Der Schwerpunkt liege unter anderem in Köln, Düsseldorf und zu Teilen in München.

Ausgestanden ist die Sache für die Lufthansa deshalb aber noch nicht. Je nach Entwicklung der tariflichen Auseinandersetzung werde man ab dem 2. Januar neue Streiks ankündigen, sagte Flohr.

Keine kurzfristigen Lösungen gefunden

Die Arbeitskampfmaßnahme hatte die Gewerkschaft bereits vor einigen Tagen angekündigt. Hintergrund ist der seit Monaten schwelende Tarifkonflikt mit dem Lufthansa-Konzern. Ufo hatte die angestrebte Schlichtung für gescheitert erklärt, noch ehe sie überhaupt angelaufen war.

In einem Schreiben hatte die Gewerkschaft ihren Mitgliedern mitgeteilt, es habe über die Weihnachtsfeiertage weitere Versuche der Schlichter für kurzfristige Lösungen gegeben. Diese Versuche seien erfolglos geblieben.

Vor Weihnachten hatten die beiden vorgesehenen Schlichter - der frühere Chef der Arbeitsagentur, Frank-Jürgen Weise, und der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) - die zerstrittenen Tarifparteien zu einem weiteren Schlichtungsvorgespräch eingeladen. Dabei sollte der genaue Umfang der Themen festgelegt werden.

1.500 Flüge im November gestrichen

In dem Konflikt gab es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft. Dabei fielen im November rund 1.500 Flüge mit rund 200.000 betroffenen Passagieren aus.

Das Kabinenpersonal fordert unter anderem höhere Spesen und Zulagen. Außerdem verlangt Ufo die Rücknahme von Kündigungen und Klagen gegen frühere und aktuelle Vorstandsmitglieder.

Lufthansa hatte den Vertretungsanspruch von Ufo für die Flugbegleiter lange Zeit gar nicht anerkannt. Im November hatte man sich bilateral auf Grundzüge geeinigt, dann aber doch nicht zueinander gefunden. Lufthansas Personalvorständin Bettina Volkens, die für einen moderateren Kurs mit Ufo stand, wurde inzwischen abberufen.

Sendung: hr-iNFO, 27.12.2019, 18 Uhr