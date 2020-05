Flughafenbetreiber Fraport hat im April auch an seinen Airports im Ausland kaum Passagiere abgefertigt.

Während das Aufkommen in Frankfurt im Jahresvergleich um 96,9 Prozent einbrach, belief sich das Minus an den Flughäfen in Perus Hauptstadt Lima und in Antalya an der türkischen Riviera sogar auf 99,9 Prozent, wie Fraport am Donnerstag mitteilte.