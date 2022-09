Anders als zunächst angekündigt, wollen die Piloten der Lufthansa in dieser Woche nicht streiken. Streiks wurden am Dienstag nach Verhandlungen mit der Lufthansa abgesagt. Man habe sich auf eine Teillösung geeinigt.

Wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Dienstagnachmittag mitteilte, gibt es im aktuellen Tarifstreit mit der Lufthansa nun eine Teillösung. Ein umfängliches Paket monetärer und struktureller Themen sei im Kern vereinbart und harre der Ausgestaltung in den kommenden Tagen.



Die angekündigten Pilotenstreiks für diese Woche wurden abgesagt. "Wir freuen uns, dass ein Ergebnis am Verhandlungstisch erzielt werden konnte und dadurch weitere Nachteile für Kunden, Mitarbeiter und Unternehmen vermieden werden können", sagte Marcel Gröls, Vorsitzender Tarifpolitik. Es seien am Dienstag "wichtige erste Schritte in Richtung einer nachhaltigen Zusammenarbeit erzielt" worden.

Zweite Streikwelle war schon beschlossen

Die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa hatten zuvor eine zweite Streikwelle bei der Airline beschlossen. Das Unternehmen könne den für Mittwoch und Donnerstag geplanten Ausstand noch mit einem "ernstzunehmenden" Angebot abwenden, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit in der Nacht zum Dienstag in Frankfurt mit.

Die Pilotinnen und Piloten hatten bereits am vergangenen Freitag den kompletten Betrieb der Lufthansa-Kerngesellschaft lahmgelegt. Mehr als 800 Flüge mit 130.000 betroffenen Passagieren fielen aus und das Unternehmen erlitt nach eigener Aussage einen wirtschaftlichen Schaden von 32 Millionen Euro.

Dem neuerlichen Streikaufruf zufolge sollen die Abflüge der Lufthansa-Passagiermaschinen aus Deutschland am Mittwoch und Donnerstag bestreikt werden. Bei der Frachttochter Lufthansa Cargo war der Streik sogar von Mittwoch bis Freitag geplant.