Der Flughafenbetreiber Fraport nutzt das erste Teilstück seines neuen Passagier-Terminals wegen fehlender Nachfrage erstmal nicht.

Der Flugsteig G werde in der ersten Hälfte des kommenden Jahres schlüsselfertig übergeben, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Der Zeitpunkt zur Inbetriebnahme hänge von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab. Der Flugsteig werde spätestens mit den übrigen Teilen des Terminals 3 im Frühjahr 2026 in Betrieb genommen.