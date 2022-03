Bei der Fracht-Airline Aerologic drohen Streiks.

Die Piloten des Gemeinschaftsunternehmens von Deutscher Post und Lufthansa stimmten in einer Urabstimmung für Arbeitskämpfe zur Durchsetzung von Tarifverträgen, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit in Frankfurt am Montag mitteilte. Die Geschäftsleitung verweigere seit Monaten Tarifgespräche, so die Begründung.