So soll das neue Terminal aussehen. Bild © picture-alliance/dpa

Fragen und Antworten zur Grundsteinlegung am Terminal 3

So läuft der Ausbau am Frankfurter Flughafen

Rund dreieinhalb Jahre nach dem Spatenstich wächst das dritte Terminal ab jetzt auch in die Höhe. Die Grundsteinlegung wird begleitet von Protesten und dem Fernbleiben prominenter Politiker. Ein Teilabschnitt soll schon bald öffnen.

Alles Wichtige zur Grundsteinlegung am Terminal 3

Spatenstich 2015, Grundsteinlegung 2019, Teileröffnung 2021: So lautet der Plan für den Bau des umstrittenen dritten Terminals am Frankfurter Flughafen, der mit der Grundsteinlegung in die heiße Phase geht. Während Betreiber Fraport bei der feierlichen Zeremonie am Montag zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft begrüßt und zu einer Baustellen-Rundfahrt einlädt, gibt es auch Protest.

Ausbaugegner halten im bestehenden Terminal 1 eine Mahnwache ab und kritisieren erneut die zusätzlichen Belastungen für die Region durch Abgase und Lärm. Das Terminal liefere endgültig "den Sargnagel für die Rhein-Main-Region", erklärte einer der Bündnis-Sprecher.

Auf einem Grabstein wird zudem auch der für den Luftverkehr zuständige Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) an seine früheren Aussagen gegen das Terminal erinnert. Al-Wazir hatte lange gegen die Expansion des Flughafens gekämpft, verhindern konnte er sie aber nicht. Er wird der Veranstaltung ebenso fernbleiben wie Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), der im Fraport-Aufsichtsrat sitzt.

Wer ist vor Ort?

Geleitet wird die Grundsteinlegung von Fraport-Chef Stefan Schulte. Als Vertreter des Landes wird Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) erwartet.

Warum ist der Bau notwendig?

Deutschlands größter Flughafen, nach London, Paris und Amsterdam der viertgrößte Europas, platzt aus allen Nähten. Mit bis zu 70 Millionen Passagieren pro Jahr und einem Anstieg bei den Passagierzahlen von rund acht Prozent in den vergangenen Jahren stößt Frankfurt allmählich an Kapazitätsgrenzen. Zudem übte vor allem die Lufthansa immer wieder Kritik an den Service-Standards. Es gilt, einen Ruf zu verteidigen: "Wir sind Europas bester Flughafenbetreiber und setzen weltweit Standards", heißt es von Seiten der Fraport.

Wie ist der Zeitplan für den Bau?

Da der Bau von Flughäfen in Deutschland keinen allzu guten Ruf hat, beruhigte Schulte umgehend mögliche Bedenkenträger und versprach einen reibungslosen Ablauf. "Das wird kein BER, keine Sorge", sagte er. Bereits in zwei Jahren soll der erste Teilabschnitt, der sogenannte Flugsteig G für Billigflieger, eröffnet werden. Drei weitere Arme des Terminals, die Flugsteige H bis J, sollen in der zweiten Jahreshälfte 2023 für Passagiere zugänglich sein. Flugsteig K kann optional zusätzlich errichtet werden.

Wie hoch sind die Kosten?

Das Investitionsvolumen der Fraport, die zu knapp 32 Prozent dem Land und zu 20 Prozent der Stadt Frankfurt gehört, beträgt zwischen 3,5 und 4 Milliarden Euro. Die Finanzplanung stehe, so Schulte.

Wie viele Passagiere werden im neuen Terminal abgefertigt?

Wenn alles fertig ist, sollen bis zu 25 Millionen zusätzliche Passagiere in Frankfurt ein-, aus und umsteigen können. Das entspricht in etwa dem Volumen der Flughäfen in Düsseldorf oder Berlin-Tegel. Der früher öffnende Flugsteig G soll bereits ab Herbst 2021 insgesamt vier bis fünf Millionen Flugreisenden ein neues Zuhause bieten.

Wie sieht das Terminal aus?

Wie eine Hand. Im Zentrum steht das Terminalzentralgebäude, von dem aus die Flugsteige wie Finger in Richtung Flugfeld zeigen. Ob es insgesamt fünf werden und damit das Bild der Hand vervollständigen, ist noch offen. Besonders ins Auge fallen wird der 69 Meter hohe Vorfeldtower.

Wo steht das Terminal?

Das neue Terminal steht anders als die bereits vorhandenen Gebäude südlich der Start- und Landebahnen. Rund fünf Kilometer entfernt vom Fernbahnhof.

Wie kommt man dahin?

Eine gute Frage, die viel diskutiert wird. Nach den Plänen der Fraport soll es keine neue S-Bahn-Station geben. Stattdessen planen die Flughafen-Betreiber eine weitere fahrerlose Bahn, die alle Passagiere innerhalb von acht Minuten vom ersten zum dritten Terminal befördert. Da der Nahverkehr in Richtung Flughafen allerdings schon jetzt an Kapazitätsgrenzen stößt, formiert sich Widerstand.