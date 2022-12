Um Alternativen zu fossilen Energiequellen zu finden, lässt Frankfurt derzeit Bohrungen durchführen.

Auf dem Gelände des ehemaligen Rebstockbads forscht die Stadt in 800 Metern Tiefe nach Erdwärme. Tiefengeothermie sei ein großer Schritt Richtung Klimaneutralität, sagte Planungsdezerent Josef (SPD) am Dienstag. Die erste Bohrung wurde Anfang November durchgeführt, das Projekt soll Ende März abgeschlossen sein. Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, dass in dieser Tiefe Temperaturen von 40 Grad herrschen könnten.