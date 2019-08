Vier Euro pro Stunde in Innenstadt

Autofahrer müssen beim Parken in der Frankfurter Innenstadt künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Stadtverordnetenversammlung billigte am Donnerstag ein Vorhaben des Magistrats, wonach die Gebühren von drei auf vier Euro pro Stunde erhöht werden.

Außerhalb der Innenstadt werden demnach 2 statt 1,50 Euro pro Stunde fällig. Hintergrund ist eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) wegen zu hoher Schadstoffwerte in der größten hessischen Stadt, mit der sich im Dezember der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel beschäftigt.

Die höchsten Gebühren bundesweit

Nach Einschätzung des Verkehrsdezernats werden die höheren Gebühren voraussichtlich ab Ende September oder Anfang Oktober gelten. Eingeführt werden auch Parkgebühren für Reisebusse sowie die Möglichkeit, Parktickets via Smartphone-App zu bezahlen. E-Autos können demnach zwei Stunden kostenlos parken.

Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) hatte gesagt, die Parkgebühren würden damit zu den höchsten bundesweit gehören. Zum Abwenden von Dieselfahrverboten ist auch ein weiterer Ausbau der Radwege in der Stadt geplant. Die Abstimmung zum Vorhaben unter dem Titel «Fahrradstadt Frankfurt am Main» wurde erst nach Mitternacht erwartet.

Auch an großen Zubringerstraßen wie etwa der Friedberger Landstraße sollen Spuren benutzt werden, auf denen bisher der Autoverkehr rollt. Einige der Maßnahmen werden zunächst provisorisch sein, um die Auswirkungen zu testen.