Die Modemesse "Fashion Week" zieht nach fast 20 Jahren von Berlin nach Frankfurt.

Die Messe werde vom 6. bis 8. Juli 2021 erstmals in Frankfurt stattfinden, erklärte die veranstaltende Premium Group am Sonntag. Die "Fashion Week" wird von bekannten wie jungen Labels genutzt und zieht zehntausende Besucher an. Der Eiserne Steg werde "zum schönsten Laufsteg Europas", sagte Wirtschaftsdezernent Frank (CDU) der FAZ (Montag). Die Messe und die Stadt hätten über Monate daran gearbeitet, mit der Premium Group ein Konzept zu erarbeiten.