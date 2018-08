Skyline, Alte Oper, Mainufer: Frankfurt hat einiges zu bieten. Nach einem neuen internationalen Ranking ist Hessens größte Stadt sogar die lebenswerteste Stadt in ganz Deutschland.

Hier lässt es sich besonders gut leben: In dem alljährlich vielbeachteten Städtevergleich des englischen Magazins "The Economist" belegt Frankfurt den 12. Platz und war damit so weit vorn wie keine andere deutsche Stadt. Rang 1 ging an Wien; die österreichische Hauptstadt ist demnach die Metropole , in der es sich weltweit am besten leben lässt. Melbourne (Australien) liegt auf Platz zwei. Dahinter folgten Osaka (Japan) und Calgary (Kanada).



Frankfurt machte den Angaben zufolge neun Plätze gut. Hamburg, das es im vergangenen Jahr als einzige deutsche Stadt noch auf Platz 10 geschafft hatte, liegt jetzt nur noch auf Platz 18. München liegt auf Platz 21 (+2), Berlin auf 25 (-1) und Düsseldorf auf 28 (+4)



Für die jährlich erscheinende Rangliste wurden 140 Großstädte nach Kriterien wie Infrastruktur, Bildung, Gesundheitsversorgung, Stabilität und Kultur miteinander verglichen. Die Autoren schreiben, dass Städte in Europa von der geringeren Terrorbedrohung der vergangenen Monate profitieren.



Ganz unten auf der Liste stehen Damaskus (Syrien), Dhaka (Bangladesch), Lagos (Nigeria).

Sendung: YOU FM, 14.08.2018, 16 Uhr