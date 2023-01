Die Polizei hat ihren Einsatz im Fechenheimer Wald gestartet. Dort sollen Bäume für den Ausbau der A66 gefällt werden. Die anliegende Autobahn wurde gesperrt, SEK-Kräfte holen Aktivisten aus Baumhäusern.

"Sie halten sich widerrechtlich in einem Rodungsbereich auf", hallte es am frühen Mittwochmorgen aus einem Polizeilautsprecher durch den Fechenheimer Wald im Frankfurter Osten. "Für Sie besteht Lebensgefahr", riefen die Beamten den Gegnern des geplanten Autobahnausbaus entgegen: "Sie haben nun letztmalig die Möglichkeit, das Gelände freiwillig zu verlassen."

Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten hielten sich seit Monaten in Baumhäusern in dem Waldstück auf, das für den Ausbau der A66 gerodet werden soll. Die Polizei ging von einer niedrigen zweistelligen Zahl von Aktivisten aus. Einsatzkräfte aller hessischen Präsidien sowie der Bundespolizei waren vor Ort.

Wegen ihres Einsatzes wurde ein Teilstück der A66 zwischen Maintal-Dörnigheim und Frankfurt-Bergen-Enkheim gesperrt, ebenso die Borsigallee in Richtung Hessen-Center. U-Bahnen und Busse fahren dort aber.

Das Ziel des Einsatzes ist klar: Die Ausbaugegner sollen das Waldstück verlassen, damit die Autobahn GmbH des Bundes die Bäume fällen und zwei Baustraßen auf der Fläche anlegen kann. An den Rändern des Geländes wurde parallel zu dem Einsatz bereits mit der Rodung begonnen.

Rhein und Beuth verschaffen sich persönlichen Eindruck

Am Vormittag kamen auch Ministerpräsident Boris Rhein und Innenminister Peter Beuth (beide CDU) in den Wald, um sich einen Eindruck von der Einsatzlage zu verschaffen. Rhein dankte der Polizei für ihre Arbeit. Der Einsatz sei "politisch aufgeheizt", für die Durchsetzung der "demokratischen Grundordnung" aber zwingend notwendig. Gleichzeitig appellierte er an die Aktivisten und Aktivistinnen, den Wald zu verlassen und sich den Anweisungen nicht zu widersetzen. "Friedlicher Protest ist in unserem Land nicht nur zulässig, sondern erwünscht“, betonte er. "Ich habe den Eindruck, dass die Dinge hier sehr friedlich und besonnen ablaufen."

"Der hessischen Polizei ist zuvorderst daran gelegen, dass niemand bei dem Einsatzgeschehen im Fechenheimer Wald zu Schaden kommt", sagte Beuth. Die Beamten gingen deshalb "äußerst behutsam und mit Bedacht vor".

Polizei setzt auf Kommunikation

Die Polizei hatte am Morgen erklärt, dass alle noch im Wald befindlichen Personen angesprochen worden seien. Sie bekamen zudem mehrfach die Möglichkeit eröffnet, das Waldstück freiwillig zu verlassen. Sofern sich die Ausbaugegner weigerten zu gehen, sollten Einsatzkräfte sie aus dem Wald bringen. "Der polizeiliche Anspruch ist es, dass im Einsatz niemand verletzt wird - kein Ausbaugegner, kein Polizist, kein unbeteiligter Bürger", betonte die Polizei.

Die Umweltaktivisten hatten zuvor ihren Widerstand bekräftigt. "Ihr werdet euch an dieser Räumung die Zähne ausbeißen", teilten sie mit. Sie wollten den Wald so lange wie möglich besetzt halten. Dazu hatten sie in den Eichen und Buchen Baumhäuser errichtet, teilweise in 25 Metern Höhe, und Seile gespannt. "Wir sehen uns gezwungen den Wald mit unseren Körpern zu verteidigen", erklärten die Aktivisten.

Landesvorsitzende der Linken aus Baumhaus geholt

Die Polizei setzte Höheneinsatzkräfte ein, um die Aktivisten aus den Baumhäusern zu holen. Auch der Landesvorsitzende der Linken, Jakob Migenda, wurde aus dem Wald getragen. Migenda hatte seit Dienstag in einem Baumhaus protestiert. "Ich bin Teil der Aktivistinnen und Aktivisten im Fechenheimer Wald, die sich für den Erhalt des wertvollen Naturraums einsetzen, der für eine sinnlose Autobahn geopfert werden soll", hatte er erklärt.

Am Mittag befanden sich nach hr-Informationen noch etwa sechs bis zehn Protestierende in den Bäumen.

Gerichtlicher Aufschub zuvor gescheitert

Die Bemühungen der Umweltschützer, gerichtlich einen Aufschub der Räumung zu erwirken, waren zuvor gescheitert. Am Dienstag hatte der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel einen Eilantrag der Naturfreunde Deutschland abgewiesen, in dem ein Aufschub der geplanten Rodungsarbeiten gefordert wurde. Bereits am Montag war der Widerspruch eines Waldbesetzers vom Frankfurter Verwaltungsgericht (VG) abgewiesen worden.

