Lärmschutz, "grüne Mitte", mehr Wohnraum: Die Stadt Frankfurt hat mit der Einhausung der Stadtautobahn A661 ein Wunschprojekt auf den Weg gebracht. Die Kosten sind immens, der Zeitplan ist eng gesteckt.

Die Rede ist parteiübergreifend von einer "Jahrhundertchance": Mit großer Mehrheit beschloss die Römer-Koalition aus CDU, SPD und Grünen am Mittwochabend die seit Jahren geplante Einhausung der Stadtautobahn A661.

Der Tunnel ist Kernstück eines städtebaulichen Großvorhabens, das Frankfurt im Nordosten mehr Grünflächen, neuen Wohnraum und zusätzlichen Lärmschutz bescheren soll. "Ein Projekt, das viel Lebensqualität bringt", sagte Mark Gellert vom Planungsdezernat am Donnerstag zu hessenschau.de.

Ein Jahr Zeit für Planung

Die Entscheidung der Stadtoberen fiel auf die sogenannte Variante L2, die eine Einhausung über gut einen Kilometer zwischen der Anschlussstelle Friedberger Landstraße und der über die Autobahn verlaufenden Seckbacher Landstraße vorsieht, nicht weit vom künftigen Riederwaldtunnel entfernt. Pläne, die südlich angrenzende Lärmschutzgalerie auf der A661 ebenfalls mit einzubeziehen, wurden aus Kostengründen verworfen.

Der Magistrat ist nun mit einer konkreten und möglichst raschen Vertiefung der bevorzugten Tunnel-Variante beauftragt. "Wir haben nur ein kurzes Zeitfenster", erklärte Gellert. Der parallel geplante Ausbau der A661 in diesem Bereich biete die Möglichkeit, Synergieeffekte etwa bei einer gemeinsamen Baustellen-Einrichtung mit der dafür zuständigen Landesbehörde Hessen Mobil zu schaffen, führte der Sprecher von Planungsdezernent Mike Josef (SPD) weiter aus.

Bis März 2020 will Hessen Mobil voraussichtlich ein Planänderungsverfahren für den Ausbau eröffnen. Ein zweites, zeitlich getrenntes Verfahren für den Tunnel, da ist Gellert sicher, würde wohl kaum auf Gegenliebe bei der Landesbehörde stoßen.

Langer Spaziergang durchs Grüne

Die Stadt hofft bei der Finanzierung des Großprojekts nicht nur auf ein Entgegenkommen des Landes. Auch Bundes- oder Europamittel sollen als Unterstützung fließen. "Wir werden alles unternehmen, um die Fördermöglichkeiten auszuschöpfen", versprach Gellert. Auf bis zu 350 Millionen Euro könnte sich die Autobahn-Einhausung im ungünstigsten Fall und ohne fremde Hilfe für die Stadt summieren - angesichts eines Haushaltsdefizits von 164 Millionen Euro allein für 2019 eine immense Investition.

Dennoch geraten die Römer-Koalitionäre beim Tunnelbau ungewohnt einträchtig ins Schwärmen. Schließlich soll der Autobahn-Deckel einmal als "grüne Mitte" als Parkanlage gestaltet werden und die angrenzenden Stadtteile Nordend, Bornheim und Seckbach wieder miteinander verbinden. Durch die ebenfalls vorgesehene Erweiterung des Günthersburgparks sei es dann möglich "fast von der Innenstadt bis auf den Lohrberg" durchs Grüne zu spazieren, meinte Gellert.

Bis zu 5.000 Wohneinheiten in begehrter Lage

2024, so der grobe Zeitplan, könnten die Bagger rollen. Für 2030 ist die Fertigstellung anvisiert. Ein möglicher und wünschenswerter Zeitplan, heißt es aus dem Planungsdezernat. Parallel mit der Einhausung könnte dann auch das Wohnprojekt Ernst-May-Viertel in den autobahnnahen Bereichen umgesetzt werden. 3.000 bis 5.000 Wohneinheiten seien rings um die "grüne Mitte" möglich – in durchaus begehrter, innenstadtnaher Lage.

Zitat „Wer soll denn da dagegen sein?“ Zitat von Mark Gellert, Sprecher des Planungsdezernat, zu möglichen Einwendungen gegen den A661-Tunnel Zitat Ende

Größere Befürchtungen, dass sich die Realisierung wegen baulicher Hürden oder möglicher Einwendungen von Anwohnern verzögern könnte, haben die Macher nicht. "Wer soll denn da dagegen sein?", fragte Gellert rhetorisch. So biete der Tunnel obendrein den besten Lärmschutz.

Alternativ müssten beim ohnehin geplanten Autobahn-Ausbau bis zu zehn Meter hohe Lärmschutzwände errichtet werden, warnte Gellert: "Damit würde die Schneise zwischen den Stadtteilen noch größer werden." Und falls es bei Hessen Mobil zu Verzögerungen kommt? Dann baue man den Tunnel eben in städtischer Eigenregie. Schließlich gehe es um eine "Jahrhundertchance".