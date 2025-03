Frankfurt will wieder IAA ausrichten

Die Stadt Frankfurt möchte wieder Austragungsort der Automobilmesse IAA werden. Das bestätigte Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) der FAZ. Die Messe findet alle zwei Jahre statt – es geht nun um die Vergabe für die Jahre ab 2027. Die Entscheidung liegt beim Verband der Automobilindustrie. Begleitet von Protesten der Klimabewegung Fridays for Future fand die IAA 2019 das letzte Mal in Frankfurt statt – nach 70 Jahren war in der Mainmetropole erstmal Schluss.