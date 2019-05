Der Fluglotsenstreik in Frankreich hat nach Einschätzung eines Sprechers des Frankfurter Flughafens nur wenige Auswirkungen auf den Airport.

Voraussichtlich würden nur vereinzelte Flüge ausfallen oder sich verspäten, sagte der Sprecher am Donnerstagmorgen. Genaue Zahlen nannte er aber noch nicht. In Frankreich wollen die Fluglotsen am Donnerstag landesweit streiken.