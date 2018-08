Der 29. Juli 2018 geht in die Geschichte des Frankfurter Flughafens ein: Noch nie wurden dort an einem Tag so viele Reisende abgefertigt. Auf das Frachtgeschäft wirkt sich der Boom allerdings negativ aus.

Nach 6,4 Millionen Reisenden im Juni hat der Frankfurter Airport im Juli noch einmal zugelegt: Im Juli wurden am viertgrößten europäischen Drehkreuz 6,9 Millionen Passagiere abgefertigt. Das bedeutet einen Anstieg von 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Flughafenbetreiber Fraport mitteilte.

Außerdem vermeldete Fraport am Montag eine Allzeitbestmarke. Der Flughafen zählte am 29. Juli so viele Reisende wie noch nie zuvor an einem einzigen Tag, exakt 237.966. Die vorherige Bestmarke lag bei 230.819 Passagieren und war erst am 29. Juni dieses Jahres aufgestellt worden, wie eine Fraport-Sprecherin sagte.

Jahresergebnis leicht angehoben

In den ersten sieben Monaten des Jahres zählte der Flughafen 39,6 Millionen Passagiere. Das entspricht einem Plus von 8,8 Prozent. Größter Wachstumstreiber ist und bleibt der Europaverkehr. Die Sprecherin nannte zudem die stabile Wirtschaftslage und einen Ausbau des Angebots der Airlines auf nationaler und internationaler Ebene als Gründe für den Passagier-Anstieg.

Wegen der konstanten Entwicklung hatte der Fraport-Vorstand das Jahresziel erst in der vergangenen Woche leicht nach oben korrigiert. Es sei von 67 bis 68,5 Millionen Fluggästen auf "leicht über 69 Millionen" angehoben worden, sagte die Konzernsprecherin. Damit ist erstmals in der Geschichte des Flughafens die 70-Millionen-Passagier-Marke in Sicht.

Mehr Passagiere, weniger Fracht

Das Frachtgeschäft sank indes im Juli weiter. Das Cargo-Aufkommen ging auf 175.960 Tonnen zurück (minus 6,4 Prozent). Die Fraport nannte ein niedrigeres Angebot an Frachtmaschinen als Ursache. Außerdem hätten viele Flieger weniger Beiladefracht laden können - das sei die Kehrseite des starken Passagiergeschäfts.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 13.8.2018, 19.30 Uhr