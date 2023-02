Der für Freitag angekündigte Warnstreik der Gewerkschaft Verdi führt am Frankfurter Flughafen offenbar zu massiven Einschränkungen: Flughafenbetreiber Fraport rät Passagieren dringend davon ab, am Airport zu erscheinen.

Wer für Freitag einen Flug am Frankfurter Flughafen gebucht hat, sollte sich besser schnell nach Alternativen umsehen. Nach der Warnstreikankündigung der Gewerkschaft Verdi hält der Flughafenbetreiber Fraport an diesem Tag kaum Flugbetrieb für möglich. Passagiere sollten erst gar nicht am Airport erscheinen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung.

Es werde nicht möglich sein, in Frankfurt ein Flugzeug zu erreichen, warnte Fraport. Auch Umsteigeverkehre seien voraussichtlich von den Auswirkungen betroffen und würden nicht abgewickelt. Konkrete Flugabsagen sind aber Sache der Airlines. Lufthansa hat sich bislang noch nicht zum Flugangebot am Freitag geäußert. Für Freitag waren in Frankfurt bislang gut 1.000 Starts und Landungen mit rund 137.000 Passagieren geplant.

Sieben Flughäfen betroffen

Verdi hatte in der Nacht zum Mittwoch angekündigt, die Airports in Frankfurt sowie München, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen am Freitag lahmlegen zu wollen - und weitet damit den Tarifstreit im Öffentlichen Dienst auf Flughäfen aus. Die Beschäftigten der Betreibergesellschaften werden häufig nach den Tarifverträgen der Kommunen bezahlt.

Der Warnstreik soll am frühen Freitagmorgen beginnen und in der Nacht auf Samstag enden. Zum Streik aufgerufen sind unter anderem Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste, die etwa Flugzeuge be- und entladen, die Flughafenfeuerwehren sowie Mitarbeiter der Luftsicherheit.

Verdi: Anspruch auf Lohnerhöhungen

Mit den nun fortgesetzten Warnstreiks wollen die Beschäftigten ihren Forderungen im laufenden Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen bislang zurückgewiesen.

Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle sagte, bei den Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste herrsche nach wie vor ein katastrophaler Arbeitskräftemangel. Um diese Situation zu ändern, müsse für sie eine attraktive Lohnerhöhung erfolgen. Die Beschäftigten der Luftsicherheit hätten Anspruch auf eine Erhöhung der Zuschläge in den Manteltarifverträgen.

"Ausstand völlig überzogen"

Fraport-Arbeitsdirektorin Julia Kranenberg kritisierte den Warnstreik: "Ein Ausstand in solch einem Ausmaß ist zu diesem Zeitpunkt völlig überzogen. Die Auswirkungen für unbeteiligte Dritte sind unverhältnismäßig. Wir appellieren an die Tarifpartner, eine gemeinsame Lösung zu finden - und zwar am Verhandlungstisch."

Auch der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, Ralph Beisel, zeigte wenig Verständnis. Wenige Tage vor der zweiten Runde der Tarifverhandlungen setze Verdi den deutschen Luftverkehr einer beispiellosen Eskalation aus, sagte er. Wenn am Freitag sieben der größten zehn deutschen Flughäfen ganztägig bestreikt würden, habe dies nichts mehr mit einem Warnstreik zu tun. Die Leidtragenden seien Hunderttausende Passagiere, Privat- wie Geschäftsreisende, zusätzlich Teile der Luftfracht und Warenlogistik.

Luftverkehr extrem streikanfällig

Der Luftverkehr ist wegen der zersplitterten Dienstleister extrem streikanfällig, weil viele kleine, sicherheitsrelevante Gruppen streikmächtig genug sind, den Betrieb lahm zu legen. Im vergangenen Spätsommer hatten mehrere Pilotenstreiks der Gewerkschaft Cockpit den Flugbetrieb in Frankfurt massiv beeinträchtigt.