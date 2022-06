Eric Huber von "Erno's Bistro" im Frankfurter Westend ist vom Restaurantführer Gault&Millau als Gastgeber des Jahres geehrt worden.

Ihm gelinge, "in der perfekten Mischung aus Nähe und Distanz eine Atmosphäre zu schaffen, wie sie an vielen Orten sein könnte - und doch so selten ist", schrieben die Tester in ihrer Begründung für die Auszeichnung in der neuen Ausgabe des Gastronomieführers, die am Montag herauskam.