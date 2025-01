Rewe verfolgt andere Pläne Frankfurter Glockenbrot-Bäckerei soll schließen - 480 Jobs bedroht

Die Glockenbrot-Bäckerei in Frankfurt macht spätestens in fünf Jahren dicht. So will sich der Eigentümer, die Rewe-Gruppe, einen teuren Neubau ersparen. Für die Beschäftigten beginnt nun eine ungewisse Zeit.

Die Rewe-Regale werden bald mit Brot von anderen Herstellern gefüllt. Bild © picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Audiobeitrag Bild © picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Die Glockenbrot-Großbäckerei in Frankfurt wird in den nächsten drei bis fünf Jahren schließen. Das gab die Rewe-Gruppe bekannt, der das Unternehmen seit 1986 gehört. Die Jobs der 480 Beschäftigten an dem Standort sind deshalb bedroht. In den kommenden Wochen sollen Verhandlungen mit dem Betriebsrat aufgenommen werden, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. Ziel sei es, die Betriebsänderung zu beraten, einschließlich Interessenausgleich und Sozialplan, um sozialverträgliche Lösungen für die Mitarbeitenden zu finden. Das Frankfurter Werk sei im Hinblick auf Kapazitäten und Räumlichkeiten ausgereizt, ein Neubau mit hohen Investitionen wäre unumgänglich gewesen. So begründete die Rewe-Gruppe die Entscheidung. Harry-Brot will Rewe-Areal in Erlensee kaufen Das Handelsunternehmen will sich aus der Herstellung von Brot- und Backwaren zurückziehen. Der zweite Glockenbrot-Produktionsstandort in der bayerischen Gemeinde Bergkirchen soll bis Ende 2025 an die Großbäckerei Harry-Brot verkauft werden, wie beide Unternehmen erklärten. Harry-Brot mit Sitz in Schenefeld bei Hamburg möchte nach eigenen Angaben alle etwa 320 Mitarbeiter übernehmen. Ob der Name Glockenbrot bleibt, ist laut einer Sprecherin noch unklar. Harry-Brot will auch ein Rewe-Grundstück in Erlensee (Main-Kinzig) übernehmen. Dort soll eine neue Großbäckerei gebaut werden. Beide Vorhaben kommen jedoch nur zustande, wenn die Kartellbehörden zustimmen. Zum Kaufpreis wollten sich die Unternehmen nicht äußern. Glockenbrot seit 1904 in Betrieb Harry-Brot beliefert deutschlandweit Lebensmittelhändler wie Rewe mit Waren. Die Firma hat hierzulande bisher zehn Standorte und 5.000 Mitarbeiter und ist nach eigenen Angaben Marktführer bei Brot- und Backwaren. Die Glockenbrot-Bäckerei wurde 1904 in Offenbach gegründet. Seit 1986 gehört sie zur Rewe-Gruppe, der Standort in Bayern seit 2010. Die Bäckereien haben ausschließlich für Rewe und Penny produziert.