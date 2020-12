Schon am Samstag des zweiten Adventswochenendes herrschte auf der Frankfurter Einkausmeile Zeil reger Betrieb.

Schon am Samstag des zweiten Adventswochenendes herrschte auf der Frankfurter Einkausmeile Zeil reger Betrieb. Bild © picture-alliance/dpa

Mit einem extra günstigen Fahrschein sollen viele Menschen am Samstag per Bahn zum Einkaufen nach Frankfurt fahren, ungeachtet hoher Inzidenzwerte und einer wegen zahlreicher Kundgebungen ohnehin vollen Innenstadt. Eine Virologin ist entsetzt.

Mit einem günstigen Kinderfahrschein, der ausnahmsweise für Erwachsene gilt, sollen zögerliche Kunden an diesem Samstag zum weihnachtlichen Einkaufsbummel in der Frankfurter Innenstadt animiert werden. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, entschieden das der Rhein-Main-Verkehrsverbund und Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) als RMV-Aufsichtsratsvorsitzender.

"Mit diesem Angebot ermöglichen wir den Fahrgästen am Samstag vor dem dritten Advent, kostengünstig mit einem Kinderfahrschein in Frankfurt unterwegs zu sein, um so ihren Weihnachtseinkauf zu erledigen", sagte Feldmann. Damit koste der Einzelfahrtschein im Stadttarif nur 1,55 Euro statt 2,75 Euro. Der Kindertarif gelte sowohl für Kurzstrecke als auch Einzelfahrschein und Tageskarte.

"Dem lokalen Einzelhandel geht es nicht gut"

Dass das Land angesichts steigender Infektionszahlen und einem aktuellen Höchststand an Todesfällen in Zusammenhang mit Corona derzeit auf einen harten Lockdown zusteuert, scheint der längerfristig geplanten Aktion keinen Abbruch zu tun.

Olaf Schiel, Pressesprecher des Oberbürgermeisters, sagte dem hr auf Nachfrage: "Dem lokalen Einzelhandel geht es nicht gut. Wir brauchen aber den Einzelhandel, wenn die Innenstadt durch Corona nicht veröden soll." Eine Gefahr durch allzu volle Bahnen und stark frequentierte Geschäfte sieht Pressesprecher Schiel nicht: "Wir animieren nicht zum Leichtsinn." Die Geschäfte hätten Hygiene- und Abstandsvorgaben, die sie konsequent umsetzten.

Einladung mit Risiken

Auch in der angekündigten Demonstration der selbsternannten "Querdenker", bei der am Samstag zehntausende Menschen in Frankfurt gegen die Corona-Maßnahmen protestieren wollten, findet Schiel keinen Grund, von der Idee mit dem Kinderticket abzurücken. Schließlich sei diese Demonstration nach aktuellem Stand verboten.

Das Frankfurter Verwaltungsgericht bestätigte zwar das Verbot der Demonstration der Kritiker der Corona-Regeln. Doch die Initiative will in nächster Instanz beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel gegen die Entscheidung vorgehen. Unabhängig davon riefen die Initiatoren ihre Unterstützer dazu auf, trotz des Verbots nach Frankfurt zu kommen und spontane Versammlungen anzumelden. Die "Querdenker" lehnen das Tragen von Mund-Nase-Masken und Abstandhalten in der Regel ab. Dazu sind zehn Gegendemonstrationen angemeldet.

Pressesprecher Schiel betonte: "Die richtige Antwort darauf ist: Die vernünftigen Menschen sagen, das ist immer noch unsere Stadt, die lassen wir uns von den Covidioten nicht nehmen."

Polizei warnt vor Beeinträchtigungen im Nahverkehr

Anders sieht es offenbar die Frankfurter Polizei. Sie empfahl am Freitag, die Innenstadt möglichst weiträumig zu umfahren . Am Wochenende gebe es "eine Vielzahl verschiedener und zum Teil thematisch konträrer Versammlungen im Stadtgebiet", warnte die Polizei. Es werde nicht nur zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen - sondern auch im öffentlichen Personennahverkehr.

Virologin: "Ist heute der 1. April?"

Die bekannte Frankfurter Virologin Sandra Ciesek twitterte zu der Ankündigung Feldmanns nur ein ungläubiges "Ist heute der 1. April?". Sie verwies auf die Forderung des Verbands der Deutschen Intensivmediziner, wonach ein harter Lockdown sofort erfolgen müsse.