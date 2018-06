Bauarbeiten im S-Bahn-Tunnel in Frankfurt

Arbeiten an Stellwerk fortgesetzt

Licht am Ende des Tunnels: Nach viertägiger Sperrung ist die S-Bahn-Röhre unter der Frankfurter City wieder freigegeben worden. Die nächste Schließung ist aber bereits in Sicht.

Pünktlich vor dem Start der ersten Pendler ist der zentrale Frankfurter S-Bahn-Tunnel am Montagmorgen wieder für den Verkehr freigegeben worden. Gegen 4 Uhr morgens fuhr die erste Bahn wie geplant wieder durch den Tunnel. Der Grund für die viertägige Sperrung waren weitere Arbeiten der Deutschen Bahn an einem neuen Stellwerk, das im August in Betrieb gehen und für mehr Pünktlichkeit sorgen soll. Üblicherweise nutzen acht von neun S-Bahnlinien im Rhein-Main-Gebiet den Tunnel.

Der Tunnel unterhalb der Frankfurter Innenstadt war am vergangenen Donnerstag dicht gemacht worden. Vier Tage lang konnten die Haltestellen Taunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße sowie Lokalbahnhof nicht angefahren werden. Während der Tunnelsperrung standen für Fahrgäste Busse sowie Straßen- und U-Bahnen als Ersatz bereit.

Letzte Sperrung in den Sommerferien

Die nächste Sperrung ist bereits in Sicht: Auch in den Sommerferien wird der Tunnel vom 25. Juni bis 3. August dicht gemacht. Der Tunnel gehört zu den meistbefahrenen Streckenabschnitten im Netz der Deutschen Bahn - und ist damit besonders anfällig.

Der Einbau des neuen elektronischen Stellwerks soll künftig Verspätungen im Tunnel verhindern. In insgesamt vier großen Bauphasen wird das Projekt umgesetzt, die erste begann im Juli 2015. Das Stellwerk soll nach den Sommerferien in Betrieb gehen.

