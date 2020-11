Frankfurter S-Bahntunnel am Wochenende gesperrt

Der zentrale S-Bahntunnel unter der Frankfurter Innenstadt muss von Samstagabend bis Sonntagnachmittag gesperrt werden. Der Grund: ein Software-Update.

Wenn der Frankfurter S-Bahntunnel dicht ist, dann geht im Nahverkehr kaum noch was: Fast alle S-Bahnlinien müssen durch dieses Nadelöhr. Doch von Samstagabend 19 Uhr bis Sonntagnachmittag 14:30 Uhr muss der Tunnel für den Zugverkehr gesperrt werden. Grund dafür sei ein Software-Update im elektronischen Stellwerk, zudem werde an der Technik gearbeitet, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit.

Acht von neun S-Bahnlinien im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) durchqueren normalerweise den Tunnel zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Offenbach-Kaiserlei. Die Züge auf den Linien fahren nun Umleitungen, oder es entfallen Teilstrecken. Als Ersatz werden Busse eingesetzt, zudem sollen zusätzliche U-Bahnwagen unterwegs sein. Bahnfahrkarten gelten in der Zeit auch für den Frankfurter Nahverkehr.