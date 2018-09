Zahlreiche U-Bahnen in Frankfurt werden verlängert. Das städtische Verkehrsunternehmen VGF hat für 22 Bahnen zusätzliche Waggons bestellt, weil es immer mehr Fahrgäste gibt.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Stadt Frankfurt kauft neue U-Bahn-Wagen [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Die Frankfurter U-Bahn-Züge werden mit einem Kniff länger: Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) hat 22 Mittelteile für U-Bahnen vom Typ "U5" beim Fahrzeughersteller Bombardier Transportation bestellt, wie sie am Montag mitteilte. Die 25 Meter langen Wagen haben keinen eigenen Fahrerstand, sondern werden zwischen normale U-Bahnwagen gehängt.

So entstehen am Ende 75 oder 100 Meter lange Züge, die entsprechend mehr Menschen befördern können. Die Frankfurter Bahnsteige sind dafür laut VGF bereits lang genug. "An der Infrastruktur müssen wir nichts mehr machen", sagte Geschäftsführer Matthias Rüffer. Einzige Ausnahme: Der U-Bahnhof Miquel-/Adickesallee am Polizeipräsidium. Dort solle der letzte Waggon nicht benutzt werden.

Doppelt so viele Fahrgäste wie vor 20 Jahren

Das städtische Verkehrsunternehmen reagiert auf steigende Fahrgastzahlen. In den vergangenen Jahren zogen bis zu 12.000 Menschen neu nach Frankfurt - jährlich. In den letzten 20 Jahren seien die Fahrgastzahlen um 48 Prozent gestiegen, sagte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD).

Die Frankfurter A-Strecke - vom Südbahnhof über die Innenstadt in Richtung Frankfurt-Heddernheim - sei bereits an der Kapazitätsgrenze. "Mit der Beschaffung der Mittelteile haben wir eine weitere wichtige Entscheidung für die Zukunft und die zukünftige Leistungsstärke des öffentlichen Verkehrs in Frankfurt getroffen", sagte der Verkehrsdezernent weiter.

43 neue Straßenbahnen bestellt

So soll die Straßenbahn der Zukunft aussehen: Citadis X05 wird in zwei Jahren durch Frankfurt rollen. Bild © VGF

Bereits im Juni hatte die VGF bekanntgegeben, 43 neue Straßenbahnen anzuschaffen. Kosten der ganzen Initiative: Rund 170 Millionen Euro. Wie viel davon auf die U-Bahn-Mittelteile entfällt, wolle man "aus Wettbewerbsgründen", nicht bekanntgeben, sagte Oesterling.

Ein Teil des Geldes wird aber in jedem Fall an den Hersteller Bombardier Transportation gehen, der auch schon die bestehenden U-Bahnwagen gefertigt hatte. Bleibe man beim selben Hersteller, sei rechtlich keine neue Ausschreibung des Auftrags nötig, erläuterte Oesterling. "Dieses Vorgehen spart uns über ein Jahr Zeit". Die neuen Mittelteile sollen ab März 2020 bis ins Frühjahr 2021 geliefert werden.