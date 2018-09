Ein Malermeister bangt um seinen Betrieb, ein Familienvater um seinen Job: Das künftige Fahrverbot für ältere Diesel-Fahrzeuge und Benziner trifft zehntausende Frankfurter. So reagieren Betroffene.

Das künftige Diesel-Fahrverbot in Frankfurt sorgt bei vielen Betroffenen für Kopfschütteln und offene Fragen: Ab Februar 2019 dürfen Diesel der Euro-Norm 3 und 4 sowie Benziner der Klassen Euro 1 und 2 nicht mehr in der Stadt fahren, Diesel der Euro Norm 5 ab September 2019. Das entschied das Wiesbadener Verwaltungsgericht am Mittwoch.

hessenschau.de hat mit betroffenen Frankfurtern gesprochen:

Monsen Shahidi, Handwerker und Familienvater

Diesel-Fahrer Monsen Shahidi Bild © hr

"Ich habe mein Auto vor zwei Jahren gekauft und musste dafür viel sparen. Ich bin Handwerker und brauche den Wagen für Aufträge und für meine Familie. Würde ich ihn jetzt verkaufen, hätte ich kein Geld für ein neues Auto und würde wahrscheinlich nur noch 1.000 Euro für den Alten bekommen, wahrscheinlich nimmt den nicht mal ein Händler. Es ist sehr ärgerlich. Mein Wagen verbraucht auch nicht viel, ich brauche ihn jeden Tag. Ohne Auto keinen Job.

Vielen Leuten geht es wie mir. In meiner Straße in Frankfurt-Griesheim haben fast alle Diesel, und das Geld liegt ja nicht auf der Straße. Am liebsten wäre mir, ich könnte meinen Diesel einfach gegen einen alten Benziner tauschen. Aber was soll ich ohne Auto machen? Wo soll ich das Auto parken, wenn ich damit nicht mehr in die Stadt fahren darf? Soll ich in Zukunft nur noch auf der Autobahn fahren?

Die Politik muss Lösungen für Leute wie mich finden, die nicht so viel Geld haben. Und wissen solche Politiker überhaupt, was zum Beispiel so ein Hybrid kostet? Für mich unbezahlbar."

Thomas Horn hat einen Malerbetrieb mit acht Mitarbeitern

Bild © picture-alliance/dpa

"Ich habe in meinem Betrieb sechs Fahrzeuge im Einsatz, alle sind Diesel und haben keine Euro-6-Norm. Und steuerlich sind die Wagen auch noch nicht abgeschrieben. Wenn wir die also jetzt verkaufen müssten, wäre das absolut geschäftsschädigend. Wir fahren jeden Tag zu unseren Baustellen in Frankfurt - mit dem Fahrverbot könnten wir wieder anfangen wie bei der Firmengründung 1914. Damals ist mein Großvater mit Pferdefuhrwerk und Druckkarren mit Holzrädern herumgefahren.

Im Ernst: Das ist unmöglich und unglaublich. Bei der ganzen Diesel-Diskussion hieß es früher, der Diesel sei umweltfreundlich und spritsparend, deswegen haben wir in der Firma auch Diesel gekauft. Heute sagen sie das Gegenteil. In drei Jahren heißt es vielleicht: So schlimm war es gar nicht. Die Politiker sollten sich wirklich überlegen, ob sie hier Betriebe wie uns kaputt machen wollen. Es gibt ja auch Frischluftschneisen und einen Austausch der Luft in Frankfurt. Und ich hab noch nicht gemerkt, dass ich in Frankfurt nicht mehr atmen kann."

Walter Brunner, ehrenamtlich bei den Frankfurter Tafeln

Viel unterwegs: Ein Laster der Frankfurter Tafeln Bild © hr

"Ich bin seit mehr als fünf Jahren ehrenamtlich bei den Tafeln, bisher ist hier noch nicht darüber gesprochen worden, wie es mit dem Fahrverbot weitergeht. Das ist ja ganz frisch. Ich kann aber sagen, das Diesel-Verbot betrifft fast unseren gesamten Fuhrpark. Wir haben in Frankfurt zehn Laster im Einsatz, die Lebensmittel abholen und zu den Bedürftigen bringen, davon sind nur drei Benziner.

Was das für uns bedeuten wird, können wir noch gar nicht richtig sagen. Aber wenn es keine Sondergenehmigung für uns geben wird, dann werden wir Probleme bekommen. Ohne Laster können wir unsere Arbeit nicht machen."

Awan Wajid, Washaim Ahmad, Waeem Ahmed, Taxifahrer

Frankfurter Taxifahrer Waeem Ahmed, Washaim Ahmad, Awan Wajid (v.l.) Bild © hr

"Von uns dreien hat nur einer einen Diesel, der kein Fahrverbot bekommen wird. Waeem hat vor zwei Monaten einen neuen Wagen angeschafft, der hat nur Euro 4. Wir sind kleine Unternehmer. Aber wir verstehen auch, dass für die Umwelt Politik gemacht wird. Aber warum verbieten sie einfach die alten Diesel schon ab Februar, in wenigen Monaten? Unsere Idee wäre, dass wir noch drei Jahre mit den Autos fahren dürfen und in der Zeit eine andere Lösung suchen.

Wir sind außerdem als Taxifahrer auch für viele Menschen in Frankfurt wichtig. Wir fahren oft zu Krankenhäusern, fahren Bewohner von Altenheimen, auch bei Notfällen. Für uns machen Elektro-Autos keinen Sinn, die sind teuer und wir haben gar nicht die Zeit, ständig an Ladestationen zu warten, bis wir weiterfahren können."

Die Gespräche wurden protokolliert von Sonja Süß.

