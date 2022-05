Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport traut sich möglicherweise bereits 2023 wieder einen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wie in Vor-Corona-Zeiten zu.

Dazu werden vor allem die Auslandsbeteiligungen beitragen, wie Fraport-Chef Stefan Schulte in seiner am Dienstag veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung (24. Mai) sagte. Die Flughäfen etwa in Griechenland oder Brasilien erholten sich mit ihren zahlreichen Inlands- und Touristikflügen schneller als das Drehkreuz Frankfurt.