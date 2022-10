Der neue Fresenius-Chef Sen hat nach der zweiten Gewinnwarnung des Bad Homburger Konzerns binnen weniger Monate angekündigt,alle Aktivitäten zu prüfen.

"Wir bewerten alle Geschäfte, von oben nach unten und in hoher Geschwindigkeit", sagte Sen am Montag. "Das wird in mehr Strenge resultieren." Währenddessen müssten die Kosten sinken, um mit einem harten Umfeld klarzukommen. Wegen schwieriger Geschäfte in Nordamerika hatten der Dialysekonzern Fresenius Medical Care und die Konzernmutter Fresenius am Sonntagabend überraschend ihre Geschäftsziele gesenkt.