Vor genau 50 Jahren rollte die erste U-Bahn durch Frankfurt. Damals warb die Stadt noch mit nackten Brüsten für das neue Verkehrsmittel: Eine Zeitreise durch den Frankfurter Untergrund.

Mehr als 300.000 Menschen fahren jeden Tag mit der Frankfurter U-Bahn. Neun Linien befördern die Fahrgäste auf rund 65 Kilometern durch die Stadt. Heute ist das eine Selbstverständlichkeit, in den 60er-Jahren war das in dieser Größe noch undenkbar. Die Entscheidung für den Bau einer U-Bahn trafen die Stadtverordneten im Juli 1961.

Stationen: 86

Gesamtlänge des Streckennetzes: 64,85 Kilometer

Fahrgäste in einem Jahr: 134,7 Millionen

Fahrdienstmitarbeiter: 787

Triebwagen/Busse: 288



Rund sieben Jahre später, am 4. Oktober 1968, wurde die erste Strecke, die A1 von der Hauptwache zum Nordwestzentrum, feierlich eingeweiht. Seitdem hat sich das Netz stetig weiter entwickelt. hessenschau.de blickt auf die Highlights der 50-jährigen Geschichte der Frankfurter U-Bahn zurück.

Bau der ersten U-Bahn-Strecke

Am 28. Juni 1963 erfolgt der erste feierliche Rammstoß an der Kreuzung Miquel-/Adickesallee für den Bau der A-Strecke in der Eschersheimer Landstraße, auf der bis heute unter anderem die U1 verkehrt. Bis zu 18 Meter tief sind die Baugräben, die sich über die Innenstadt ziehen. Fußgänger, Radfahrer, Autos und Straßenbahnen sind fünf Jahre lang zu Umwegen gezwungen. An der Hauptwache klafft bis weit in die Tiefe ein Riesenloch.

U-Bahnbau an der Hauptwache in Frankfurt Bild © VGF VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main

Über das Projekt wurde zuvor heftig gestritten, insbesondere über Kosten und Notwendigkeit. Am Ende kostete der Bau mehr als 340 Millionen D-Mark, dreimal mehr als ursprünglich veranschlagt.

Einweihung der ersten U-Bahn

Bei der Eröffnung der Frankfurter U-Bahn herrscht an der Hauptwache Massenandrang. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Am 4. Oktober 1968 rollt die erste U-Bahn durch Frankfurt. Tausende Menschen sind aus diesem Anlass zur umgebauten sanierten Hauptwache geströmt. Bei der feierlichen Jungfernfahrt zum Nordwestzentrum, das an diesem Tag ebenfalls Eröffnung feiert, ist der aus Hessen stammende damalige Bundesverkehrsminister Georg Leber (SPD) mit an Bord.

Nach Hamburg und Berlin ist es die dritte U-Bahn in Deutschland und die 35. in der Welt. Die Einweihung wird zwei Tage lang mit einem großen Volksfest gefeiert. Die Fahrten sind am ersten Wochenende kostenlos.

Nackte Brüste für mehr Verständnis

Ab der Station Dornbusch verläuft die U-Bahnstrecke oberirdisch auf der Eschersheimer Landstraße, einer der Hauptverkehrsadern zwischen der City und den nördlichen Stadtteilen. Der Lärm und die Verkehrsbehinderungen während der Bauphase waren für die Frankfurter eine enorme Nervenprobe.

Werbeplakat für die U-Bahn in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Nach der Inbetriebnahme wirbt die Stadt mit einem für damalige Verhältnisse ungewöhnlichen Werbeplakat für mehr Verständnis bei den Menschen: Eine junge Frau mit nackten Brüsten posiert zum Slogan "Oben ohne Umleitungen kein U-Bahn-Bau. Dafür morgen schneller unten mit der U-Bahn."

Erweiterung des U-Bahn-Netzes

Nach der A-Strecke folgen bis 1986 die B-Strecke vom Hauptbahnhof nach Bornheim/Seckbacher Landstraße (U4) und nach Preungesheim (U5) sowie die C-Strecke vom Zoo nach Praunheim/Heerstraße (U6) und nach Hausen (U7). Mit Letzterer ist auch der Campus Bockenheim ans U-Bahnnetz angeschlossen.

Bis zu 40 Meter breit und 22 Meter tief: Blick in die Baustelle für die U-Bahn an der Konstablerwache in Frankfurt Anfang August 1979. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Auf der C-Strecke sind außerdem die Stationen wesentlich attraktiver gestaltet als bislang. Jede Station hat ihr individuelles Konzept. So wird die Station "Alte Oper" mit einer Gewölbedecke überspannt, was erstmals einen offenen und großzügigen Raum unter der Erde schafft.

Anbindung des Stadtteils Riedberg

Nach gut zwei Jahren Bauzeit wird am 12. Dezember 2010 die U8 vom Südbahnhof zum Stadtteil Riedberg und die U9 von Ginnheim nach Nieder-Eschbach feierlich eingeweiht. An der Endstation Riedberg warten morgens um kurz vor 5 Uhr über 100 Menschen auf die erste U8.

Mit ihr gelangen die Menschen in 20 Minuten bis zur Hauptwache. Zuvor dauerte die Anbindung mit dem Bus und mit Umsteigen im Nordwestzentrum fast 40 Minuten lang. Doch auch 50 Jahre nach der U-Bahn-Premiere ist das Netz noch lange nicht fertig: Derzeit wird die U5 ins neue Europaviertel verlängert. Weitere Ausbauprojekte und Lückenschlüsse sind in der Planung.