Zum Schutz vor Corona-Ansteckungen mussten Gaststätten in Hessen bisher fünf Quadratmeter Fläche pro Gast bereitstellen. Damit soll bald Schluss sein.

Die Flächen-Regelung in hessischen Gaststätten soll aufgehoben werden. Das bestätigte eine Sprecherin des hessischen Wirtschaftsministeriums dem hr. "Es gilt keine Quadratmeterregelung mehr, aber ein Mindestabstand von eineinhalb Metern", sagte sie am Dienstagnachmittag auf hr-Nachfrage hr. Dieser Beschluss des Corona-Kabinetts von Montag solle voraussichtlich am Donnerstag mit der Veröffentlichung der entsprechenden Verordnung in Kraft treten.

Bislang galt in Hessen, dass pro fünf Quadratmeter Fläche nur ein Gast im Restaurant sein darf. Das stieß bei vielen Gastronomen auf heftige Kritik.

Zuvor hatte der hessische CDU-Generalsekrektär Manfred Pentz die Nachricht auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt. Die Aufhebung der Regelung sei ein guter und wichtiger Schritt für die Gastronomie, erklärte Pentz. Die übrigen Hygieneregeln sollen weiter gelten.