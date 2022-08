Die hessischen Jugendherbergen erwarten im September einen ihrer belegungsstärksten Monate der vergangenen Jahre.

In den 25 Jugendherbergen werde es über 70.000 Übernachtungen geben, teilte der Jugendherbergsverband am Dienstag in Bad Homburg (Hochtaunus) mit. "Nicht einmal vor der Pandemie waren solche Übernachtungszahlen der Standard", so Vorstand Becker.