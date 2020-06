Die Befürchtungen der Belegschaft haben sich bewahrheitet: Das Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof schließt wegen finanzieller Probleme nach hr-Informationen vier Filialen in Hessen. Am schlimmsten betroffen ist die Rhein-Main-Region.

Die Existenzsicherung des Galeria-Kaufhof-Karstadt-Konzerns führt auch in Hessen zur Schließung von Kaufhäusern - und dem Verlust von Arbeitsplätzen. Nach unbestätigten Informationen des hr vom Freitag werden vier Filialen zeitnah geschlossen: In Frankfurt sind davon die Einkaufsmeile Zeil und das Hessen-Center in Bergen-Enkheim betroffen. Außerdem schließen demnach ein Kaufhaus im Main-Taunus-Einkaufszentrum in Sulzbach und eins in Fulda.

Wie viele Arbeitsplätze dadurch genau wegfallen werden, ist noch nicht bekannt. Bundesweit droht nach Angaben der Gewerkschaft Verdi rund 6.000 Mitarbeitern des Konzerns das Aus. Nach einer am Donnerstag erzielten Vereinbarung zwischen Unternehmensführung, Gewerkschaft und Betriebsrat können die Betroffenen demnach aber für mindestens sechs Monate in eine Transfergesellschaft wechseln.

Wöchentliche Verluste von 80 Millionen Euro

Das seit langem angeschlagene Unternehmen hatte Anfang April bekanntgegeben, sich in einem Schutzschirmverfahren sanieren zu wollen. Laut Informationen von Verdi sollen 62 der 172 Filialen in Deutschland geschlossen werden. So sieht es ein Plan vor, den Verdi vom Management der Warenhauskette präsentiert bekam.

Als Grund nennt das Unternehmen die Corona-Krise. Wöchentlich habe das Unternehmen in der Zeit der Schließungen auf Grund der Corona-Pandemieauflagen rund 80 Millionen Umsatz verloren - insgesamt mehr als 500 Millionen Euro bis Mitte Mai.

Verdi hofft, die Zahl der Schließungen noch weiter senken zu können. "Wir werden mit aller Kraft für den Erhalt der Standorte und die Zukunft der Beschäftigten kämpfen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen", sagte das Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. Hier sei auch die Politik gefordert.

Als Erfolg wertete die Gewerkschaft, dass der vom Unternehmen ursprünglich geplante Abbau von zehn Prozent der Stellen in den verbleibenden Filialen vom Tisch sei.

