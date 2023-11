Frankfurt: Die Modekette Aachener, die erst in diesem Jahr in sechs aufgegebene Galeria-Standorte eingezogen war, ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Das Unternehmen mit Sitz in Dortmund hat Insolvenz angemeldet. Ursprünglich wollte der Konzern auch das frühere Galeria-Haus an der Frankfurter Zeil übernehmen. Dieses wurde bereits angemietet, aber noch nicht eröffnet.