Pendler und Bahnreisende müssen sich wegen des Warnstreiks der GDL auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Auswirkungen auf Regional- und S-Bahn-Verkehr dürften massiv sein.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat für die Zeit von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr, zu einem bundesweiten 20-stündigen Warnstreik aufgerufen. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind "Lokomotivführer, Zugbegleiter, Werkstattmitarbeiter und Disponenten in allen Unternehmen und zusätzlich Fahrdienstleiter und weitere Berufsgruppen bei DB Netz".

Der Deutschen Bahn zufolge kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass es auch bei anderen, privaten Eisenbahnunternehmen zu Einschränkungen kommt. Die Fahrdienstleiter der Bahn koordinieren den bundesweiten Bahnverkehr auf dem Schienennetz. Fehlen sie, können Züge aller Anbieter nicht fahren. Allerdings sind nicht viele Fahrdienstleiter in der GDL organisiert.

Die Bahn geht von "massiven Auswirkungen" auf den Bahnbetrieb aus. Sie rechnete mit einem Ausfall von mehr als 80 Prozent aller Fahrten im Fernverkehr. "Im Regionalverkehr ist es das Ziel, ein stark reduziertes Angebot zu fahren", sagte eine Bahnsprecherin.

U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse fahren

Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) vom Mittwochmorgen sind voraussichtlich auch Regionalzüge und S-Bahnen im RMV-Gebiet betroffen: "Es kann zu massiven Auswirkungen kommen." Nähere Informationen seien noch nicht bekannt.

U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse fahren aber. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) teilte mit, sie werde am Mittwoch und Donnerstag auf den Linien U1, U2, U6 und U7 durchweg Drei-Wagen-Züge, also in den Abendstunden längere U-Bahnen fahren lassen als üblich.

Für den Fernverkehr hat die Deutsche Bahn einen Notfahrplan erstellt. Das Angebot an Fahrten werde stark reduziert, teilte der Konzern am Dienstagabend mit. "Für diese Fahrten setzt die DB längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können." Dennoch könne eine Mitfahrt nicht garantiert werden.

Zugausfälle im NVV-Gebiet

Auch im Norden Hessens werden Fahrgäste die Auswirkungen des GDL-Streiks im Nahverkehr spüren. Nach Angaben des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV) müssen sie mit Ausfällen bei den Regionalzuglinien rechnen. Insbesondere seien die von der Deutschen Bahn bedienten Züge betroffen.

Das gilt für die Linien RE30, RB4, RB38 und RB39, also die Verbindungen zwischen Kassel und Frankfurt, Korbach, Treysa oder Bad Wildungen. Dazu sind die RE5 (RMV) und RE50 zwischen Bebra und Frankfurt und der RE97/RB97 von Brilon über Korbach nach Marburg betroffen. Alle nicht aufgeführten Linien sollen laut NVV regulär fahren. Auch Busse und Straßenbahnen fahren normal, gleiches gilt voraussichtlich für die RegioTram.

Streckensperrungen bei Schließung von Stellwerken

Auch die Hessische Landesbahn erwarte Auswirkungen durch den Streik, wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte. Insbesondere eine Beteiligung von Fahrdienstleitern würde sich auch auf Verkehrsunternehmen auswirken, deren Lokführer gar nicht am Streik teilnehmen. Bei einer Schließung von Stellwerken müssten die jeweiligen Strecken gänzlich gesperrt werden.

Das private Bahnunternehmen Vlexx ging am Mittwoch davon aus, dass seine Linien nach regulärem Fahrplan fahren werden. Die Mitarbeiter seien nicht zum Streik aufgerufen. Sollte Infrastruktur, etwa in Stellwerken, betroffen werden, sei auch hier mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen.

Weitere Informationen Fahrgastrechte Alle Fahrgäste, die ihre geplante Reise aufgrund des Streiks der GDL verschieben möchten, können ihr Ticket nach Angaben der Bahn zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.



Zudem haben Fahrgäste im Rahmen einer Sonderkulanz auch die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und bereits im Laufe des Mittwochs früher zu fahren.



Daneben gelten die weiteren tariflichen beziehungsweise gesetzlichen Fahrgastrechte , sodass zum Beispiel auch eine Ticketerstattung unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich ist. Ende der weiteren Informationen

Gewerkschaft will Arbeitszeitreduzierung

Mit dem Warnstreik verschärft Gewerkschaftschef Claus Weselsky schon nach der ersten Verhandlungsrunde die Gangart in dem Tarifkonflikt. Die GDL und die Deutsche Bahn verhandeln erst seit vergangenem Donnerstag einen neuen Tarifvertrag. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler reagierte mit scharfer Kritik auf den Schritt der Gewerkschaft. Der Warnstreik sei "völlig unnötig" und eine Zumutung für Bahnreisende.

Die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem 555 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten sowie eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3.000 Euro. Besonders wichtig ist Weselsky zudem eine Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich.

Weselsky: "Zu wenig, nicht ausreichend"

Die Bahn hält eine Arbeitszeitreduzierung für nicht realisierbar und lehnt bisher jede Verhandlung darüber ab. Bahn-Personalvorstand Seiler bot stattdessen in der ersten Verhandlungsrunde eine elfprozentige Entgelterhöhung bei einer Laufzeit von 32 Monaten an.

Auch zur Zahlung der Inflationsausgleichsprämie zeigte er sich bereit, die erste Hälfte könnte nach DB-Vorstellung schon im Dezember überwiesen werden. Weselskys Kommentar zu dem Angebot lautete: "Zu wenig, zu lange und am Ende des Tages nicht ausreichend."