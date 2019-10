Im Tarifkonflikt der Gebäudereiniger macht die Gewerkschaft IG BAU mit erneuten Warnstreiks Druck.

Ab Donnerstag legen Beschäftigte im VW- Werk Baunatal (Kassel) und in Wolfsburg die Arbeit nieder. In Baunatal soll die Industriereinigung betroffen sein, der Streik soll zwei Tage dauern. Der Tarifkonflikt in der Handwerkssparte ist zur Zeit festgefahren.