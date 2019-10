Gebäudereiniger streiken in Frankfurt, Wetzlar, Gießen und Marburg

Wirtschaft Gebäudereiniger streiken in Frankfurt, Wetzlar, Gießen und Marburg

Wegen eines Streiks der Gebäudereiniger wird in zahlreichen Gebäuden in Frankfurt, Gießen, Marburg und Wetzlar am Mittwoch nicht geputzt.

Nach Angaben der Gewerkschaft IG Bau sind etwa der Flughafen Frankfurt, die U-Bahn-Reinigung, das Polizeipräsidium Gießen und diverse Gebäude in Marburg und Wetzlar betroffen.

Der Warnstreik dauert den gesamten Tag, um 10 Uhr gibt es eine Kundgebung in Gießen. Die Verhandlungen über einen neuen Rahmentarifvertrag sind festgefahren. Die Gebäudereiniger fordern unter anderem einen Überstundenausgleich und neu Urlaubsregelungen.