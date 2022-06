Gründerpreis geht an Schüler aus Geisenheim

Der Deutsche Gründerpreis für Schülerinnen und Schüler geht in diesem Jahr an die Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim (Rheingau-Taunus).

Das Team "VoltVoyage" überzeugte die Jury mit einem einfachen und klimafreundlichen Ladekonzept für E-Bikes. Eine im Fahrradständer integrierte Ladestation ermögliche ein für alle Akkus geeignetes kabelloses Laden. Der Strom komme zu 60 Prozent aus einer Solarzelle, teilten die Initiatoren mit.

Bereits im Vorjahr hatte ein Team von Schloss Hansenberg den ersten Preis gewonnen. Initiatoren des Existenzgründer-Planspiels sind das Magazin "Stern", das ZDF, Sparkassen sowie Porsche.