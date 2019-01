Viele Geldtransporter bleiben am Mittwoch in der Garage.

Viele Geldtransporter bleiben am Mittwoch in der Garage. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Geldtransporteure streiken auch am Donnerstag

Viele Geldautomaten und Banken haben am Mittwoch kein frisches Bargeld bekommen. Der Grund: Geldtransporteure in Hessen haben die Arbeit niedergelegt. Das wollen sie auch am Donnerstag tun. Auswirkungen für Verbraucher gibt es bisher kaum.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Warnstreik in der Geld- und Wert-Branche [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Die Warnstreiks der Geldtransporter-Fahrer in Hessen gehen weiter. Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter der Geld- und Wertbranche auch für Donnerstag dazu aufgerufen, nicht zu arbeiten. Ziel der Gewerkschaft ist es, Druck auf die fünfte Tarifrunde zu machen, die am Donnerstagvormittag in Berlin beginnt.

200 Mitarbeiter in Hessen beteiligen sich an Warnstreik

Laut Verdi legten am Mittwoch in Hessen mehr als 200 Geldtransporter-Fahrer und Geldzähler die Arbeit nieder. Bundesweit seien es 3.000 gewesen. Hunderte Transporte seien ausgefallen, viele Geldautomaten und Banken nicht mit frischem Bargeld beliefert worden.

Die Arbeitgeber reagierten gelassen: "Es gibt keine Bargeldknappheit im Handel - auch nicht bei drei Streiktagen", sagte Silke Wollmann, Sprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste. Auch die Auswirkungen für Verbraucher hielten sich flächendeckend in Grenzen. Allerdings könne es schon passieren, dass einem Geldautomaten mal die Scheine ausgingen und Kunden dann zum nächsten müssten. Ähnlich äußerten sich Kreditwirtschaft und Handelsverband.

Verdi fordert 1,50 Euro pro Stunde mehr

Im aktuellen Tarifstreit fordert Verdi eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro beziehungsweise eine Gehaltserhöhung von 250 Euro pro Monat sowie die Angleichung der Gehälter in den neuen Bundesländern bei einer Laufzeit von zwei Jahren.

Auch soll eine Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages für die gesamte Branche erreicht werden. Laut Verdi liegen die Gehälter für die Geldzähler und Geldtransportfahrer im Osten bei 1.800 bis 2.400 Euro und im Westen bei 2.200 bis 2.900 Euro brutto pro Monat.

Sendung: hr-iNFO, 02.01.2018, 18.00 Uhr