So soll es einmal aussehen: Entwurf des City-Outlets in Gelnhausen. Bild © Blocher Blocher Partners

Neues Kapitel um das geplante Outlet-Center in Gelnhausen: Die Stadt hat ihre Zustimmung zu dem Einkaufszentrum erneuert und will nun zwischen zwei Investoren entscheiden. Die geplante Eröffnung verzögert sich aber weiter.

Die Stadtverordneten in Gelnhausen (Main-Kinzig) haben sich am Mittwochabend erneut für das geplante City-Outlet-Center ausgesprochen. Sie votierten in ihrer Sitzung mit 20:17 Stimmen knapp für das seit 2015 geplante Einkaufszentrum. Es wäre hessenweit das erste innerstädtische Outlet.

Die Stimmen kamen von der SPD (16), der FDP (3) und einem Grünen. Dagegen stimmten CDU (8), die Fraktion Bürger für Gelnhausen (6), Grüne (2) und eine Fraktionslose, wie Bürgermeister Daniel Christian Glöckner (FDP) sagte.

Die Stadt habe sich mit der Abstimmung "nochmal öffentlich zum Outlet bekennen und gegenüber den Investoren Verlässlichkeit darstellen" wollen, betonte Glöckner im Gespräch mit hessenschau.de. In Outlets werden Artikel zu Schnäppchenpreisen angeboten. Die Hersteller bieten B-Ware, Auslaufmodelle oder Artikel aus alten Kollektionen an.

"Alles war fest, aber er hat das Geld nicht beigeschafft"

Nach der generellen Zustimmung für das Center soll nun als nächstes entschieden werden, welcher Investor - GRK aus Leipzig oder ITP aus München - den Zuschlag bekommt. Darüber sollen die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am 26. September abstimmen. Beide Anbieter hatten Mitte August ihre Konzepte bei einem Kolloquium den Stadtverordneten vorgestellt.

Das geplante City-Outlet in Gelnhausen hatte Anfang Februar vor dem Aus gestanden, dann kam der Investor für das neue Einkaufszentrum doch in die Gänge. Doch das Projekt geriet erneut ins Stocken: Die Zahlungsfrist der "Barbarossa City Outlet GmbH und Co. KG" um den Investor Jan Leuze lief ab, ohne dass die Kaufsumme einging, wie Glöckner sagte. "Alles war fest, aber er hat das Geld nicht beigeschafft." Damit sei der alte Beschluss an die Stadtentwicklungsgesellschaft obsolet gewesen, sagte Glöckner.

Allein bis zu 15 Millionen Euro Umbaukosten

Entstehen soll das Einkaufszentrum in dem 2013 insolvent gegangenen Traditionskaufhaus Joh. Die von der Stadt gekaufte Immobilie steht seitdem leer. Zur Verfügung steht eine Verkaufsfläche von rund 10.000 Quadratmetern. Die reinen Umbaukosten liegen je nach Konzept zwischen 13 und 15 Millionen Euro, wie Glöckner sagte. Hinzu kämen weitere Investitionen für Parkraum, die Beteiligung an einer Brücke und ein Verkehrsleitkonzept. Um das vorzubereiten, hätten die Investoren nun bis zur Sitzung der Stadtverordneten in einem Monat Zeit.

Glöckner verspricht sich vom Outlet-Center eine Belebung des Einzelhandels und eine große Chance zur Innenstadt-Entwicklung. "Mit dem City-Outlet haben wir eine riesen Chance, Gelnhausen in eine positive Zukunft zu führen", sagte der Bürgermeister. Das Center könne Kunden anlocken und als "Frequenzbringer" dienen.



Der Rathaus-Chef erhofft sich "eine Renaissance der Innenstadt". Anfang März hatte der Bürgermeister noch von einem Eröffnungstermin "im Laufe des Jahres 2019" gesprochen. Nun geht er davon aus, dass das Center Ende des Jahres 2020 - Ziel sei zum Weihnachtsgeschäft - oder Anfang 2021 öffnen könnte.