Der für Donnerstag und Freitag geplante Streik der Flugbegleiter bei der Lufthansa kann stattfinden. Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte einen Eilantrag gegen den Arbeitskampf der Gewerkschaft Ufo ab. Die Lufthansa will in Berufung gehen.

Das Frankfurter Arbeitsgericht hat am Mittwoch die Zulässigkeit des geplanten Streiks der Lufthansa-Flugbegleiter bestätigt. Die Fluggesellschaft hatte eine einstweilige Verfügung gegen die Gewerkschaft Ufo beantragt. Das Gericht entschied im Eilverfahren jedoch, dass Ufo mit dem Arbeitskampf legale tarifliche Ziele verfolgt. Gegen die Entscheidung kündigte die Lufthansa Berufung bem Landesarbeitsgericht an.

Klage und Gesprächsangebot

Die Gewerkschaft rief die Beschäftigten der Lufthansa-Kerngesellschaft zu einem 48-Stunden-Streik auf, der am Donnerstag um 0.00 Uhr beginnen soll. Die Lufthansa zweifelte die Vertretungsbefugnis der Ufo für das Kabinenpersonal an. Der Konzern sieht die "Gewerkschaftseigenschaft" von Ufo ungeklärt.

Parallel zur juristischen Auseinandersetzung hatte Lufthansa Chef Carsten Spohr Vertreter von Ufo sowie zweier weiterer Kabinen-Gewerkschaften zu einem Krisengespräch am Mittwochabend eingeladen.

Ufo-Chefin Sylvia de la Cruz will der Einladung folgen. Gleichzeitig hat sich die Gewerkschaft vorbehalten, den Streik auf weitere Flugbetriebe des Konzerns auszudehnen.

Sonderflugpläne und Umbuchungsmöglichkeiten

Gegen Mittag will Lufthansa einen Sonderflugplan für die Streiktage Donnerstag und Freitag veröffentlichen. Den Kunden hat das Unternehmen bereits umfangreiche und kostenfreie Umbuchungsmöglichkeiten angeboten.

Wer ein Ticket für die geplanten Streiktage Donnerstag und Freitag besitzt, kann dieses einmalig umbuchen auf einen Flug der Lufthansa Group innerhalb der nächsten zehn Tage, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Für innerdeutsche Verbindungen bietet die Fluggesellschaft auch an, sie auf ihrer Website in Bahnfahrten umzuwandeln.

Ufo fordert für die rund 21 000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse.

